Projet de loi sur le code des enfants adopté en Californie, les applications doivent être sécurisées pour les enfants par défaut

Un projet de loi californien, familièrement connu sous le nom de Kids’ Code, a été adopté à l’unanimité par le Sénat de l’État, après avoir été approuvé par l’Assemblée de l’État. Il nécessite maintenant la signature du gouverneur Gavin Newsom pour prendre effet.

La loi californienne sur le code de conception adaptée à l’âge comble une lacune majeure de la loi fédérale équivalente, la loi beaucoup plus faible sur la protection de la vie privée en ligne des enfants de 1998…

Il existe un accord bipartite généralisé sur le fait que les applications conçues pour être utilisées par des enfants doivent respecter des normes de confidentialité et de sécurité plus élevées que celles destinées aux adultes.

Cependant, les détracteurs de la loi nationale sur la protection de la vie privée en ligne des enfants affirment que les protections sont limitées aux enfants de moins de 13 ans et uniquement lorsque l’application est spécifiquement destinée aux enfants. Cela ne tient pas compte du fait que les adolescents utilisent un grand nombre d’applications qui ne leur sont pas spécifiquement destinées.

C’est le problème que la nouvelle loi entend résoudre. Cela oblige les développeurs et les sites Web à s’assurer que la sécurité des enfants est intégrée par défaut. Le New York Times rapports:

Le projet de loi, le California Age-Appropriate Design Code Act, pourrait annoncer un changement dans la façon dont les législateurs réglementent l’industrie technologique. Plutôt que de se lancer dans des batailles politiques passionnées sur le contenu en ligne, la législation adopte une approche pratique de la sécurité des produits. Il vise à maintenir les services en ligne aux mêmes types de normes de sécurité de base que l’industrie automobile – exigeant essentiellement que les applications et les sites installent l’équivalent numérique des ceintures de sécurité et des airbags pour les jeunes utilisateurs.

L’une des raisons de la législation était la controverse sur l’application Musical.ly.

L’application avait une fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs de se connecter avec d’autres utilisateurs de Musical.ly dans leur région via un onglet « ma ville », qui afficherait « une liste d’autres utilisateurs dans un rayon de 50 miles, et avec qui l’utilisateur pourrait se connecter et interagir avec en suivant l’utilisateur ou en envoyant des messages directs. La poursuite afirme que cette combinaison d’échecs a créé une situation qui pourrait potentiellement se transformer en un environnement dangereux et prédateur pour les enfants.

Des milliers de parents se seraient plaints au développeur Musical.ly que leurs enfants utilisaient l’application sans leur consentement et que l’application permettait aux adultes se faisant passer pour des enfants d’envoyer facilement des messages inappropriés aux mineurs.