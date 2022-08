Une étoile explosive projette des vagues ondulantes comme une pierre dans un étang : le magnifique cliché du Webb

La dernière image du télescope spatial James Webb montre la spectaculaire étoile Wolf-Rayet WR 140, qui éjecte des coquilles d’hydrogène concentriques dans l’espace.

Une étoile explosive qui projette des coquilles d’hydrogène dans l’espace, capables de générer une nébuleuse d’ondes concentriques et ondulantes, semblables à celles d’une pierre jetée dans un étang. Elle est la protagoniste spectaculaire de la dernière et merveilleuse image capturée par le futuriste télescope spatial James Webb, opérationnel seulement depuis juillet de cette année mais déjà capable de nous donner des images mémorables, extraordinairement belles d’un point de vue esthétique et pleines de signification scientifique. Il suffit de penser aux clichés très récents de Jupiter et de l’anneau d’Einstein depuis une galaxie à 12 milliards d’années-lumière, mais aussi au premier champ profond – la toute première image de James Webb présentée par Joe Biden à la Maison Blanche – et au gaz mystérieux et tentaculaire labyrinthe de la galaxie fantôme.

L’étrange étoile immortalisée par l’œil infrarouge du télescope spatial s’appelle WR 140, située au cœur de la constellation du Cygne à 5 600 années-lumière de notre planète. Elle fait partie d’un système binaire – appelé SBC9 1232 – et est classée comme étoile Wolf-Rayet. C’est une classe d’étoiles très grandes, massives, anciennes, chaudes et brillantes qui font éclater de grandes coquilles d’hydrogène de manière cyclique. Ce processus découvre le cœur d’hélium de l’étoile. L’étoile la plus massive et la plus brillante découverte à ce jour, R136a1 située dans la nébuleuse de la Tarentule, est une étoile Wolf-Rayet. A ce jour, quelques centaines de ces étoiles singulières sont connues et c’est pourquoi elles constituent une cible privilégiée pour les caméras très sensibles du James Webb.

Comme indiqué, WR 140 fait partie d’un système binaire ; sa compagne est une étoile très chaude et brillante de 50 masses solaires. Les deux étoiles tournent l’une autour de l’autre environ tous les 8 ans et en raison des « collisions » entre les vents solaires produites, elles modifient le rayonnement infrarouge, modélisant les ondes d’hydrogène projetées dans l’espace lointain. WR 140, qui a une masse égale à 20 fois celle du Soleil, a été immortalisé pour le projet de recherche « Establishing Extreme Dynamic Range with JWST: Decoding Smoke Signals in the Glare of a Wolf-Rayet Binary » dirigé par le scientifique Ryan Lau. Comme cela s’est produit à d’autres occasions, les données capturées par le Webb ont été traitées en post-production par deux chercheuses (Melina Thévenot et Judy Schmidt), nous donnant le spectacle que vous voyez en haut de l’article.