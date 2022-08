Twitter Circle est désormais accessible à tous – voici comment cela fonctionne

En mai, Twitter a commencé à tester sa nouvelle fonctionnalité Circle. Alors qu’il n’était disponible que pour quelques utilisateurs, la société a maintenant annoncé son déploiement mondial pour tous les utilisateurs sur iOS, Android et les versions de bureau de la plate-forme de médias sociaux.

Twitter Circle vise à donner aux gens plus de choix et de contrôle sur la façon dont ils utilisent Twitter. Cette fonctionnalité vous permet de tweeter à un groupe plus restreint et de choisir qui peut voir vos tweets tweet par tweet.

Cette fonction a connu le succès suite à une formule créée par Snapchat et est également utilisée par Instagram avec son cercle Close Friends sur Stories.

Selon Twitter, lors de la phase de test de Twitter Circle, « Nous avons constaté que cela aidait certaines personnes à se sentir plus à l’aise pour tweeter. en pouvant choisir comment ils apparaissent sur la chronologie et en ayant plus de contrôle sur la façon dont ils s’expriment, nous avons vu les gens tweeter davantage – et même augmenter leurs engagements sur les tweets.

Comment utiliser le cercle Twitter

Avant votre message sur Twitter, vous verrez maintenant une option pour partager vos messages avec votre cercle ou votre liste complète d’abonnés. Les cercles Twitter peuvent contenir jusqu’à 150 personnes, et vous pouvez ajuster qui est et qui est absent à tout moment.

Les tweets envoyés à votre cercle apparaîtront avec un badge vert en dessous. Ils ne peuvent être vus que par ceux que vous avez sélectionnés pour faire partie de votre cercle et ne peuvent pas être retweetés ou partagés. De plus, toutes les réponses à ces tweets sont privées, même si votre compte Twitter est public.

Twitter Circle est une étape importante sur notre chemin pour faire de Twitter une expérience plus personnalisée. Que les gens l’utilisent pour faire exploser leurs prises de vue ou partager des nouvelles personnelles, nous voulons que chacun utilise Twitter selon ses propres conditions, et être en mesure d’adapter vos conversations est la clé pour cela », déclare Jay Sullivandirecteur général des produits de consommation et de revenus.

1/ Nous voulons vous aider à briser la glace, à vous sentir plus à l’aise pour tweeter et à avoir un moyen de communiquer de manière plus privée avec vos collaborateurs. Nous avons créé @TwitterCircle dans cet esprit, et après des tests et des commentaires, nous publions aujourd’hui Twitter Circle pour tout le monde. – Jay Sullivan (@jaysullivan) 30 août 2022

