Ce domaine de crypto-monnaie ne peut pas être renouvelé : son propriétaire est en prison

Nous avons une nouvelle controverse sur le marché de la cryptomonnaie. Ethereum Name Service, le service qui fournit des domaines .eth et des noms pour les portefeuilles de manière décentralisée, ne pourra pas renouveler son propre domaine. Depuis quelques semaines, les utilisateurs qui entrent sur le site de l’ENS DAO voient une jolie bannière en haut de l’écran où GoDaddy avertit que la date d’expiration du domaine est dépassée. La Deadline de paiement est le 5 septembre prochain. Cependant, personne ne croit que cela arrivera, car celui qui doit mettre la carte de crédit sera derrière les barreaux pendant un certain temps.

Le fournisseur de domaine .eth ne peut pas renouveler son propre domaine

Virgil Griffith est la seule personne au monde autorisée à renouveler le domaine Ethereum Name Service. Cependant, il purge une peine de 63 mois pour avoir aidé les Nord-Coréens à utiliser la crypto-monnaie pour contourner les sanctions. Ce crime est le même pour lequel il y a quelques mois, le FBI a mis Cao de Benós sur la liste des personnes les plus recherchées.

Selon un avis que le registraire de domaine GoDaddy a publié vendredi soir sur son site Web, eth.link a expiré le 26 juillet et devrait revenir dans un registre de domaine le 5 septembre, où il sera disponible pour tous ceux qui veulent en faire.

Ethereum Name Service, une pièce importante au sein d’Ethereum

L’ENS DAO n’est pas un petit ou petit projet. À travers ce site Web, le protocole Ethereum Name Service Protocol est régi, une version Web3 d’un fournisseur de services de noms de domaine. Si vous suivez des personnes du monde des crypto-monnaies sur Twitter, vous avez sûrement vu l’utilisateur occasionnel qui s’identifie à l’extension .eth. Ce domaine a été précédemment délivré par cette organisation décentralisée.

Parmi leurs produits figurent non seulement des domaines, mais ils vendent également des noms personnalisés pour les portefeuilles et autres services liés à la blockchain Ethereum. L’utilité de cela est de créer des noms faciles à retenir, cachant dans une certaine mesure le fouillis de chiffres et de cartes que l’on voit habituellement dans les produits blockchain. Pour faire une comparaison, Ethereum Name Service n’est rien d’autre que l’ICANN d’Ethereum.

La communauté a déjà une alternative temporaire

Ethereum Name Service utilise depuis tout ce temps le site eth.link pour fournir un accès aux informations sur tous les noms ENS. Cependant, le DAO conseille déjà à ses utilisateurs de passer à eth.limo, un autre domaine exploité par la communauté des utilisateurs.

Selon un tweet du compte Twitter de l’ENS DAO, le PDG d’EasyDNS, Mark Jeftovic, avait précédemment conclu un accord pour renouveler l’adresse de domaine pour une autre année avant que le fournisseur de domaine ne décide de cesser d’honorer l’accord « soudainement et sans avertissement ».

Selon eux, qu’un service de domaine ne puisse pas renouveler votre domaine n’est pas un oxymore. Certains dirigeants de l’entreprise ont accusé GoDaddy d’avoir « expiré » le domaine une fois qu’il a été renouvelé. Selon l’ENS, cette manipulation par GoDaddy montre qu’un service décentralisé comme celui qu’ils proposent est nécessaire pour éviter ce type de pratique.