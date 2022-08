Voici Quand votre téléphone Oppo recevra Android 13 (ColorOS 13) ?

Plus tôt ce mois-ci, Google a officiellement annoncé Android 13 pour les téléphones Pixel. Et c’est le moment où d’autres équipementiers de smartphones Android partagent leur plan de déploiement pour la nouvelle version d’Android. En parlant d’Oppo, la société a dévoilé son tout nouveau skin personnalisé basé sur Android 13, baptisé ColorOS 13. Oppo apporte une multitude de nouvelles fonctionnalités à son nouveau skin et partage également une feuille de route détaillée ou un plan de déploiement, lisez la suite pour savoir quand votre téléphone Oppo recevra la nouvelle mise à jour.

Oppo teste déjà sa version d’Android 13 sur la série phare Find X5 et Reno 8 Pro 5G. Et plus de téléphones Oppo sont alignés pour avoir le goût de la nouvelle peau personnalisée ColorOS.

Cette année, Oppo prévoit de publier la mise à jour de 55 de ses téléphones éligibles. Et selon la chronologie, la mise à jour sera d’abord disponible pour les téléphones phares, les téléphones de milieu de gamme nouvellement sortis, puis pour les autres téléphones. Alors, jetons un coup d’œil à la liste complète des téléphones éligibles.

Roadmap ColorOS 13

Août

Septembre

Octobre

Reno8 5G

Reno7 Pro 5G

Reno7 5G

Réno7

Reno6 5G

F21 Pro

K10 5G

A77 5G

A76

Novembre

Reno7 Z 5G

Reno6 Pro 5G

Reno6 Pro 5G Édition Diwali

Reno6 Z 5G

Reno5 Pro 5G

Reno5 Pro

F21 Pro 5G

F19 Pro+

K10

A96

Décembre

Trouver X5 Lite 5G

Trouver X3 Neo 5G

Trouver X3 Lite 5G

Trouver X2 Pro

Trouver X2 Pro Automobili Édition Lamborghini

Trouver X2

Reno8 Z 5G

Réno8

Reno5 5G

Reno5 Z 5G

A94 5G

A74 5G

Premier semestre 2023

Oppo Pad Air

Reno8 Lite 5G

Reno7 Lite 5G

Réno7 A

Reno6 Lite

Réno5

Édition Reno5 Marvel

Réno 5 F

Reno5 Lite

Réno5 A

F19 Pro

F19

F19

A95

A94

A77

A74

A57

A57

A55

A54 5G

A54

A53s 5G

A16

Habituellement, Oppo publie d’abord la version bêta de la mise à niveau, puis la version stable. Et la même chose est attendue pour les téléphones énumérés ci-dessus.

En parlant des fonctionnalités, Oppo acquiert un design Aquamorphic pour le ColorOS 13, y compris de nouvelles palettes de thèmes, une nouvelle police, une interface utilisateur de paramètres mise à jour, des effets Aquamorphic fluides dans les applications système, des animations plus fluides, des icônes mises à jour, une nouvelle série d’animations AOD, un ensemble de nouveaux fonds d’écran, nouveaux widgets, fonctionnalités de confidentialité d’Android 13, etc.

Vous pouvez vous rendre sur cette page pour en savoir plus sur ColorOS 13. Ainsi, ces téléphones Oppo recevront la nouvelle mise à jour ColorOS 13 inspirée d’Android 13.

