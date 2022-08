Selon les rumeurs, le nouveau plan financé par la publicité de Netflix coûterait entre 7 et 9 dollars

Après que Netflix ait perdu des centaines de milliers d’abonnés cette année, la société travaille désespérément sur de nouvelles façons de fidéliser et de gagner des abonnés. L’un des changements est un nouveau plan financé par la publicité annoncé en partenariat avec Microsoft. Et bien que la plupart des détails de ce nouveau plan restent flous, il semble que le prix du plan puisse être compris entre 7 $ et 9 $.

Un nouveau niveau financé par la publicité sur Netflix

Selon un nouveau Bloomberg rapport citant des sources proches du dossier, Netflix envisage de facturer entre 7 $ et 9 $ pour son nouveau plan financé par la publicité. Actuellement, le forfait le moins cher de Netflix qui n’offre que du contenu 480p pour un seul appareil coûte 9,99 $ par mois.

Le plan est destiné aux consommateurs qui trouvent les prix du plan de Netflix inabordables et sont prêts à regarder certaines publicités pour payer des frais mensuels inférieurs. Les abonnés au nouveau forfait financé par la publicité devraient regarder quatre minutes de publicités toutes les heures, ce qui est encore moins que sur les plateformes concurrentes et même sur la télévision ordinaire.

Bien sûr, le plan le moins cher a quelques inconvénients. Les utilisateurs ne pourront pas télécharger de contenu à regarder hors ligne (après tout, l’idée de ce plan est de montrer des publicités aux abonnés) et tout le contenu sous licence ne sera pas disponible sur ce plan. Néanmoins, les abonnés auront accès au catalogue complet de films et de séries originaux de Netflix.

Il est également difficile de savoir si Netflix permettra aux abonnés du plan financé par la publicité de regarder des vidéos dans une résolution supérieure à 480p. Actuellement, le forfait avec streaming HD coûte 15,49 $ par mois, tandis que le forfait le plus cher avec streaming 4K coûte 19,99 $ par mois.

Netflix a blâmé les utilisateurs qui partagent les mots de passe de leur compte avec leurs amis et leur famille pour la baisse du nombre d’abonnés. Selon la société, plus de 100 millions de personnes utilisent Netflix sans payer d’abonnement. La société teste une fonctionnalité expérimentale en Amérique latine qui facture les utilisateurs qui partagent leurs mots de passe Netflix avec d’autres.

D’autres plateformes font de même

Netflix n’est pas le seul à introduire un nouveau plan financé par la publicité. Plus tôt ce mois-ci, Disney+ a annoncé qu’il augmenterait le prix de son abonnement aux États-Unis, qui passerait de 7,99 $ à 10,99 $ par mois, soit une augmentation de 37,5 %. Les consommateurs pourront continuer à payer 7,99 $ par mois tant qu’ils acceptent de voir des publicités tout en regardant des films et des émissions.

Selon Disney, les nouveaux plans d’abonnement Disney + entreront en vigueur le 8 décembre. Quant à Netflix, on ne sait pas encore quand le niveau basé sur la publicité sera disponible pour les consommateurs, mais des rumeurs suggèrent que le nouveau plan sera disponible plus tard ce an.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :