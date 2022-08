LG dévoile un moniteur de jeu OLED de 45 pouces avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz

À en juger par ses caractéristiques, le dernier moniteur de jeu OLED de LG semble être un grand concurrent de l’ultra large AW3423DW QD-OLED bien accueilli d’Alienware. Cependant, la caractéristique de faire ou de casser pour de nombreuses personnes (autre que le prix) sera probablement sa courbure extrême 800R.

Vendredi, LG a annoncé deux nouveaux moniteurs haut de gamme, dont l’UltraGear 45GR95QE. Il présente le même panneau OLED ultra large de 45 pouces avec une résolution WQHD (3 440 x 1 440) que le moniteur Xeneon Flex 45WQHD240 récemment dévoilé de Corsair, mais il n’est pas pliable, optant plutôt pour une courbure fixe de 800R.

Le 45GR95QE offre une couverture de 98,5 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 et prend en charge HDR10. Il a également un taux de rafraîchissement maximal impressionnant de 240 Hz et une prise en charge du taux de rafraîchissement variable (probablement à la fois compatible FreeSync et G-Sync), ce qui en fait un excellent choix pour les joueurs.

Pour la connectivité, le 45GR95QE dispose de deux ports HDMI 2.1, d’un DisplayPort 1.4, d’une socket casque 3,5 mm et d’un hub USB pratique avec deux ports USB-A 5 Gbps. Le support inclus offre une plage de réglage de la hauteur de 110 mm, une charnière inclinable de -2 à 15 degrés et un pivotement de -10 à 10 degrés, mais pas de support de pivot.

Le deuxième moniteur que LG a dévoilé aujourd’hui est l’UltraFine 32UQ890 axé sur la productivité. Ses caractéristiques d’affichage n’ont rien d’extraordinaire, car il dispose d’un panneau IPS de 31,5 pouces avec une résolution native de 3 840 x 2 160 et un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Cependant, sa caractéristique principale est qu’il est livré avec un bras de moniteur à réglage automatique. Le 32UQ890 dispose d’une caméra intégrée qui analyse en permanence la posture de l’utilisateur et apporte des modifications subtiles à la hauteur de l’écran (0 mm à 160 mm) et s’incline de -20 à +20 degrés pour aider à maintenir une bonne posture et l’empêcher de rester dans une seule position. pour trop longtemps.

Il dispose de trois modes améliorant l’ergonomie : mouvement continu, mouvement périodique et mouvement AI, ce dernier étant celui qui suit le niveau de vos yeux et ajuste la hauteur et l’inclinaison chaque fois qu’un changement est détecté. Le bras du moniteur se fixe sur un bureau, de sorte que les utilisateurs peuvent également étendre, rétracter et pivoter manuellement (-270 à +270 degrés) l’écran.

LG n’a pas mentionné les détails de prix et de disponibilité de ses nouveaux moniteurs, mais ils seront exposés (sans jeu de mots) du 2 au 6 septembre à l’IFA 2022.