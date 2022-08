Partout était l’une des révélations les plus mystérieuses et intrigantes d’Opening Night Live

Quelque chose à attendre: Gamescom Opening Night Live a eu beaucoup d’entrées pour aiguiser l’appétit des préférences de la plupart des joueurs, des tireurs d’horreur comme The Callisto Protocol aux récits irrévérencieux comme Return to Monkey Island. Un titre qui a attiré notre attention ne semblait pas correspondre à un moule particulier, et nous sommes ravis d’en voir plus.

D’un studio écossais peu connu appelé Build a Rocket Boy (BARB) vient un nouveau jeu quelque peu mystérieux intitulé « Everywhere ». Partout en première sur Opening Night Live avec une étrange bande-annonce qui a soulevé plus de questions sur le jeu qu’elle n’a répondu. Si vous ne l’avez pas déjà vu dans notre tour d’horizon de la bande-annonce, regardez-le (ci-dessus) avant de lire plus loin afin de comprendre ce que nous voulons dire.

Bien que vous n’ayez peut-être jamais entendu parler de Build a Rocket Boy, la fondatrice du studio, Leslie Benzies, vous est peut-être familière. Il est l’ancien président de Rockstar North et l’homme responsable de l’introduction des jeux Grand Theft Auto de haut en bas dans le monde 3D, à commencer par GTA III.

Benzies a eu une mauvaise rupture avec Rockstar en 2016, ce qui a entraîné un procès pour redevances impayées. Il a créé BARB en 2017 et a immédiatement commencé à travailler sur Everywhere, qui a reçu le support d’investisseurs à New York et en Chine en 2018.

Partout est difficile à décrire. Certaines d’entre elles sont clairement de l’art conceptuel, mais certaines parties montrent le jeu en action. La bande-annonce de révélation montre un gameplay intrigant, comme la course à travers le terrain dans des buggies tout-terrain, une plate-forme 3D et des éléments de tir. Il y avait aussi de beaux environnements, y compris une ville hybride fantastique / science-fiction, un monde de lave volcanique, des zones qui ressemblent au sud-ouest américain et même un décor cyberpunk.

L’art est très distinct et quelque peu caricatural, et il n’y a rien de mal à cela. Cependant, le ton change complètement à la fin de la bande-annonce lorsque la vidéo vous plonge brusquement dans un montage hyper réaliste avant de débrancher rapidement le socket. Il semblerait que le développeur ait accidentellement ajouté des séquences de test d’un autre jeu, mais qu’il n’ait pas tout coupé avant de publier la bande-annonce, sans l’écran de démarrage qui ferme la bande-annonce – « Everywhere Game. Time for a new world. «

Le directeur adjoint du jeu Adam Whiting était sur place avec l’hôte Geoff Keighley et a décrit Partout d’une manière qui le fait ressembler un peu à PlayStation Home ou Nebula Realms.

« Nous n’essayons pas de faire un match normal », a-t-il déclaré. « Nous voulons construire un tout nouveau monde pour les joueurs. Pas seulement un endroit pour jouer, mais regarder, partager, créer, passer du temps avec vos amis et bien plus encore. »

Keighley l’a pressé d’expliquer la fin de la bande-annonce, et Whiting a esquivé la question.

« Eh bien, Geoff, c’est l’une des nombreuses surprises que nous réservons aux joueurs », a-t-il déclaré. « Nous sommes passionnés par la création de jeux et la narration d’histoires, mais en fin de compte, nous avons fait de Everywhere un endroit où les joueurs peuvent vivre leurs propres expériences, être qui ils veulent être et raconter leurs propres histoires. »

Le développement de Everywhere a commencé il y a plus de cinq ans. Bien que Build a Rocket Boy n’ait pas fixé de date de sortie précise, Whiting a déclaré qu’il devrait être livré en 2023. Il a également promis qu’ils révéleraient beaucoup plus d’informations sur le jeu avant son lancement. Les personnes intéressées à suivre le développement peuvent s’inscrire sur le site Web Everywhere Game.