Apple commencera à verser 95 millions de dollars dans le règlement du recours collectif AppleCare ce mois-ci

Un recours collectif de longue date contre Apple concernant ses politiques de remplacement AppleCare touche enfin à sa fin. Le recours collectif visait la politique d’Apple consistant à fournir des appareils remis à neuf en remplacement via AppleCare. L’approbation finale du règlement de 95 millions de dollars a été accordée en avril et les utilisateurs Apple éligibles sont désormais informés de leurs paiements.

Dans le procès, les clients ont contesté la politique d’Apple consistant à fournir des appareils de remplacement remis à neuf plutôt que neufs via AppleCare. Les clients ont déclaré que la fourniture d’appareils remis à neuf en remplacement constituait une violation des conditions d’AppleCare, qui stipulent que les clients doivent recevoir des appareils de remplacement « neufs ou équivalents à des appareils neufs en termes de performances et de fiabilité ».

Apple n’a admis aucun acte répréhensible mais a accepté de régler l’affaire pour 95 millions de dollars. Ce règlement a été approuvé en avril et les membres éligibles du groupe sont maintenant informés de leurs paiements. Le procès rapporte entre 63 et 68 millions de dollars aux clients, le reste allant aux avocats.

Les paiements seront envoyés à toute personne ayant acheté AppleCare ou AppleCare+ pour iPhone ou iPad après le 20 juillet 2012, et reçu un appareil remis à neuf en remplacement. Ces personnes recevront automatiquement un paiement et aucun formulaire de réclamation ne devra être soumis.

Ainsi, ces personnes reçoivent maintenant des courriels du cabinet d’avocats dans l’affaire, Hagans Berman, les informant que leurs paiements seront bientôt prêts à être perçus. Les paiements varieront en fonction du nombre d’appareils que vous avez remplacés :

Selon nos dossiers, vous êtes admissible à recevoir un paiement de 14,45 $ dans le règlement de l’affaire intitulée Maldonado, et al. contre Apple Inc., et al., Cas n° 3:16-CV-04067-OMS.

En tant qu’administrateur du règlement pour la question, nous vous envoyons cet e-mail de courtoisie pour vous informer que d’ici le 30 août 2022, vous recevrez un e-mail de notification de paiement contenant un lien pour réclamer votre paiement par voie électronique. Une fois que vous aurez reçu cet e-mail, vous aurez jusqu’au 28 novembre 2022 pour réclamer votre paiement.