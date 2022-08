Apple considère la confidentialité et la sécurité comme deux de ses valeurs fondamentales et dispose de ressources détaillées sur la manière de protéger vos appareils, vos comptes et votre sécurité personnelle. Suivez les étapes recommandées pour vérifier qui peut voir l’emplacement de votre iPhone, y compris comment vous assurer que personne ne peut vous suivre.

Apple propose un guide d’assistance de 20 pages intitulé « Appareil et accès aux données lorsque la sécurité personnelle est en danger ». Que vous ayez des problèmes de sécurité personnelle ou qu’il soit juste temps de procéder à un contrôle de confidentialité et de sécurité, les étapes ci-dessous sont utiles.

Voyons comment vérifier qui peut voir l’emplacement de votre iPhone, comment ajuster les paramètres de localisation, et plus encore.

Qui peut voir la position de votre iPhone ? Comment s’assurer que personne ne peut vous suivre

Mise à jour été 2022 : Avec iOS 16, Apple dispose d’une fonctionnalité de confidentialité supplémentaire appelée Safety Check qui arrête immédiatement de partager la position de votre iPhone, lisez tout à ce sujet dans notre couverture complète.

Voici ce que Apple conseille :

Désactiver complètement les services de localisation

Si vous avez besoin de désactiver tous les services de localisation et de suivi possibles (temporairement ou définitivement), rendez-vous sur Réglages > Intimité (Confidentialité et sécurité dans iOS 16)

> (Confidentialité et sécurité dans iOS 16) Appuyez Services de location au sommet

au sommet Basculer le éteindre à côté de Services de localisation, confirmez en choisissant Éteindre

à côté de Services de localisation, confirmez en choisissant Gardez à l’esprit que certains services ne pourront pas fonctionner si les services de localisation sont désactivés

Apple souligne lors de la désactivation de cet interrupteur que « les services de localisation seront désactivés pour toutes les applications, mais vos services de localisation personnalisés seront temporairement restaurés si vous utilisez Localiser mon iPhone pour activer le mode perdu ».

Quelles applications peuvent voir l’emplacement de votre iPhone ?

Dans la même section Paramètres ( Réglages > Intimité > Services de location ) regarde plus bas N’oubliez pas que vous aurez besoin que la bascule principale des services de localisation soit activée

> > ) regarde plus bas Vous verrez une liste d’applications (applications Apple et tierces)

Appuyez sur l’un pour gérer les services de localisation individuels Vous aurez la possibilité d’autoriser l’accès à la localisation « Jamais », « Demander la prochaine fois », « Pendant l’utilisation de l’application » ou « Toujours » Par ailleurs, vous pouvez désactiver « Emplacement précis » si vous souhaitez autoriser l’emplacement d’une application, mais que vous ne souhaitez pas qu’elle soit spécifique



Lorsque vous voyez les icônes des services de localisation dans la barre d’état de votre iPhone ou dans les paramètres que nous avons parcourus ci-dessus, voici ce qu’elles signifient :

Gestion des services de localisation avec Localiser

Dans Réglages > Intimité > Services de location robinet ma position

> > robinet Vous pouvez maintenant désactiver le bouton à côté de » ma position » qui empêchera la famille et les amis que vous voyez ci-dessous de voir où vous êtes

Vous pouvez également gérer le fonctionnement de Localiser mon iPhone en appuyant sur Trouve mon iphone

Qui peut voir la position de votre iPhone avec Localiser ?

Dirigez-vous vers le Trouver mon application

Appuyez sur une personne dans la liste en bas

Balayez vers le bas de la carte d’informations

Choisir Arrêter de partager ma position

Alternativement, vous pouvez faire la même chose à partir de Réglages > Intimité > Services de location > ma position > Amis de la famille

Qui peut voir la position de votre iPhone dans les applications tierces ?

Si vous partagez votre position avec d’autres personnes dans des applications tierces, cela n’apparaîtra pas dans vos paramètres iOS principaux

Retournez à Réglages > Intimité > Services de location pour voir quelles applications ont accès à la localisation

> > pour voir quelles applications ont accès à la localisation Si vous n’êtes pas sûr qu’une application y ait accès, vous pouvez toutes les retourner à « Demander la prochaine fois » ou « Jamais » Les applications tierces courantes qui auront accès à la localisation de votre iPhone incluent Google Maps, Facebook, Instagram, d’autres applications de médias sociaux, Uber/Lyft, d’autres applications de voyage, de fitness et de shopping (gardez à l’esprit que même des applications peu méfiantes pourraient avoir ou demander accès au lieu)



Aller plus loin dans la protection de vos appareils Apple

De plus, vous pouvez lire le guide complet de 20 pages d’Apple sur la confidentialité des appareils et des données ici.

