PSA : TestFlight ne fonctionne pas pour les utilisateurs exécutant la version bêta de macOS Ventura [U: Fixed]

La première version bêta d’iOS 16 avait quelques problèmes de compatibilité avec TestFlight, qui ont ensuite été corrigés avec une mise à jour. Désormais, les utilisateurs de Mac exécutant la version bêta de macOS Ventura rencontrent également des problèmes avec TestFlight, qui ne permet plus aux utilisateurs d’installer ou de mettre à jour des applications bêta.

Mise à jour: Apple a corrigé le bug TestFlight avec macOS Ventura beta 6, qui a été publié jeudi pour les développeurs. Vous pouvez lire l’article original ci-dessous.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, TestFlight est une plate-forme appartenant à Apple qui permet aux développeurs d’inviter des utilisateurs réguliers à essayer les versions bêta de leurs applications. Avec macOS Ventura en cours de développement, de nombreux développeurs ont soumis des versions bêta de leurs applications avec de nouvelles fonctionnalités prêtes pour macOS 13.

Le bug TestFlight semble affecter presque tous les utilisateurs de Mac exécutant la dernière version bêta de macOS Ventura, qui a été publiée le 8 août pour les développeurs. Malheureusement, Apple n’a depuis lors publié aucune mise à jour pour la version bêta de macOS Ventura, tandis que la version bêta d’iOS 16 a été mise à jour deux fois au cours de la même période.

Comme l’a noté Jean Voorhees de MacStories, le bug oblige les utilisateurs à remplacer les applications bêta par des versions régulières, car chaque version bêta a un délai de 90 jours avant son expiration. Étant donné que l’application TestFlight ne fonctionne plus, les applications bêta cessent également de fonctionner une fois qu’elles expirent, et l’utilisateur ne peut rien y faire.

Les développeurs se sont également plaints du même bug, et le Netcost-security.fr le personnel en a également fait l’expérience lors de l’exécution de la version bêta de macOS Ventura. Une fois que vous avez cliqué pour installer ou mettre à jour une application bêta, TestFlight télécharge l’application, mais rien d’autre ne se passe. Pour cette raison, les développeurs ne pourront pas obtenir de commentaires des utilisateurs sur les nouvelles versions de leurs applications.

TestFlight pour Mac n’installe plus ni ne met à jour les bêtas, et j’ai maintenant atteint le point où je remplace les bêtas par des versions de magasin parce que les bêtas expirent. Si cela ne change pas bientôt, il deviendra très difficile de couvrir les applications Mac nouvelles et mises à jour cet automne. – John Voorhees (@johnvoorhees) 24 août 2022

Aucun mot d’Apple concernant le bug TestFlight

On ne sait pas ce qui cause le bug TestFlight sur macOS, et Apple n’en a pas dit un mot – pas même dans les notes de version de macOS Ventura beta 5. Semblable à iPadOS 16, macOS Ventura devrait être rendu public plus tard cette tomber.

