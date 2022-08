Samsung lance la deuxième version bêta de One UI 5.0 pour le Galaxy S22

Samsung a commencé à tester la version bêta de One UI 5.0 sur sa série phare Galaxy S22 au cours de la deuxième semaine de ce mois. Il a d’abord été disponible en Allemagne, au Japon, puis aux États-Unis. Et maintenant, la deuxième version bêta de One UI 5.0 est mise en ligne et elle se développe en Inde.

La semaine dernière, il y avait des nouvelles dans l’air concernant le retard du programme bêta pour l’Inde. Mais maintenant, enfin, la version bêta de One UI 5.0 basée sur Android 13 est disponible en Inde et elle s’appelle la deuxième version bêta de One UI 5.0 car elle est livrée avec plus de raffinements que la version bêta déjà disponible dans d’autres régions. La version bêta incrémentielle de la série Galaxy S22 devrait également être bientôt disponible dans d’autres régions.

La nouvelle version bêta est livrée avec ZVHK comme partie finale de la version du firmware. Il s’agit de la version du micrologiciel de la mise à jour en Inde et, par conséquent, elle peut différer pour d’autres régions. Il s’agit d’une mise à jour logicielle majeure pesant environ 2970 Mo en taille de téléchargement. Et par conséquent, il est conseillé d’utiliser une connexion WiFi pour télécharger la mise à jour.

Comme il s’agit de la première version bêta de One UI 5.0 en Inde, vous pouvez vous attendre à de nombreuses améliorations et modifications ainsi qu’à de nombreuses nouvelles fonctionnalités. En plus des nouvelles fonctionnalités disponibles sur les modifications bêta précédentes, la nouvelle version bêta est livrée avec de nouvelles icônes d’applications de stock. Vous pouvez en voir un aperçu ci-dessous.

Comme mentionné précédemment, la nouvelle version bêta de One UI 5.0 pour la série S22 est actuellement en cours de déploiement en Inde. Et bientôt, il sera également disponible dans plus de pays asiatiques et dans d’autres régions. Si vous êtes un utilisateur de Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ou Galaxy S22 Ultra en Inde et que vous souhaitez essayer rapidement One UI 5, vous pouvez opter pour le programme bêta dans l’application Samsung Members. Vous pouvez suivre ce guide pour rejoindre le programme bêta One UI 5.

Après avoir rejoint le programme bêta, vous recevrez bientôt la mise à jour One UI 5 Beta OTA basée sur Android 13 sur votre téléphone. Ensuite, vous pouvez télécharger et installer la mise à jour bêta à partir de Paramètres > Mise à jour du logiciel. Avant de mettre à jour votre téléphone Galaxy S22, assurez-vous de sauvegarder votre téléphone et de le charger à au moins 50 %.

