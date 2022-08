Le service de confidentialité des e-mails DuckDuckGo est désormais disponible pour tous

Un service DuckDuckGo Email Protection a été lancé l’année dernière en version bêta limitée, avec une liste d’attente pour ceux qui souhaitent l’utiliser. La liste d’attente a maintenant disparu et tout le monde peut y accéder immédiatement.

Le service de transfert d’e-mails axé sur la confidentialité supprime les trackers et offre la possibilité de créer des adresses e-mail jetables, le tout sans changer de fournisseur de messagerie – similaire à la fonction Hide My Email d’Apple…

Arrière plan

Malgré la prolifération des services de messagerie disponibles aujourd’hui, le courrier électronique a conservé sa position dominante en tant que principal moyen de contacter les gens. Depuis cette année, il y a environ 4,2 milliards d’utilisateurs de messagerie, et nous envoyons et recevons collectivement plus de 300 milliards d’e-mails quotidiennement.

Malheureusement, une grande partie de ces e-mails sont des spams. Pire, la majorité suit lorsque nous ouvrons ces e-mails. Ceci est réalisé avec des pixels de suivi – une image à un seul pixel unique pour chaque copie de l’e-mail. Lorsque nous visualisons l’e-mail, le serveur enregistre le fait que nous avons « vu » cette image, et donc ouvert l’e-mail.

De plus, les liens dans les e-mails sont souvent personnalisés, avec des codes uniques ajoutés à l’URL, afin que les entreprises puissent voir qui a cliqué sur un lien.

L’année dernière, la société de navigateurs axée sur la confidentialité DuckDuckGo a lancé un service de protection des e-mails en version bêta limitée.

Nous sommes ravis d’annoncer la version bêta de la protection des e-mails de DuckDuckGo. Notre service gratuit de transfert d’e-mails supprime les traqueurs d’e-mails et protège la confidentialité de votre adresse e-mail personnelle sans vous demander de modifier les services ou applications de messagerie. La plupart des solutions de confidentialité des e-mails existantes comportent des compromis importants. Vous devez soit changer complètement de services de messagerie ou d’applications, soit dégrader votre expérience de messagerie en masquant toutes les images. Nous pensons que la protection de vos informations personnelles contre les fuites vers des tiers doit être simple et transparente, comme le reste du pack de protection de la vie privée de DuckDuckGo.

Liste d’attente terminée pour la confidentialité des e-mails DuckDuckGo

La société a annoncé aujourd’hui que la liste d’attente a été supprimée et que tout le monde peut y accéder immédiatement.

Nous avons supprimé la liste d’attente pour DuckDuckGo Email Protection, ce qui rend la version bêta ouverte à tous. Obtenez votre adresse e-mail @duck.com dès aujourd’hui ! DuckDuckGo Email Protection est un service de transfert d’e-mails gratuit qui supprime plusieurs types de traqueurs d’e-mails cachés et vous permet de créer un nombre illimité d’adresses e-mail privées uniques à la volée, sans changer de fournisseur de messagerie ou d’application. Nous avons également ajouté de nouvelles fonctionnalités telles que la protection contre le suivi des liens qui aide à empêcher le suivi dans les liens de messagerie, le cryptage plus intelligent qui aide avec les liens de messagerie non chiffrés et la possibilité de répondre directement à partir de vos adresses Duck.

DuckDuckGo dit qu’il a surveillé le nombre d’e-mails contenant des trackers pendant la version bêta limitée et a constaté qu’ils étaient présents dans 85% des e-mails entrants.

Lorsque les liens dans les e-mails ne sont pas sécurisés (HTTP), l’entreprise effectue une recherche pour voir si une version cryptée (HTTPS) est disponible. Si c’est le cas, il le chargera à la place.

Enfin, vous pouvez désormais répondre directement depuis l’une de vos adresses e-mail gratuites @duck.com si vous le souhaitez, en préservant la confidentialité de votre e-mail lorsque vous répondez.

Accéder au service gratuit

Téléchargez l’application mobile DuckDuckGo sur votre iPhone ou mettez à niveau vers la dernière version, puis accédez au rouage Paramètres en haut à droite et faites défiler vers le bas jusqu’à Email Protection.

La fonctionnalité est disponible dans les applications mobiles et Mac DuckDuckGo, avec des extensions disponibles pour Firefox, Chrome, Brave ou Edge. Notez que l’application Mac a toujours une liste d’attente.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :