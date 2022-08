Le haut-parleur premium Sonos ‘Optimo 2’ fuit avec l’image et les spécifications, Optimo 1 en préparation également

Après avoir lancé sa barre de son Ray AirPlay 2 à petit budget, la commande vocale Apple Music en mai et constaté un retard de son subwoofer à petit budget, nous avons jeté un coup d’œil au prochain haut-parleur haut de gamme de Sonos. Nom de code « Optimo 2 », The Verge a partagé un regard exclusif sur le futur produit phare.

Sonos s’est concentré cette année sur ses produits d’entrée de gamme et portables en lançant la barre de son Ray et l’enceinte ultra-compacte Roam SL.

Un dossier FCC a fait surface en juin pour le subwoofer économique de Sonos laissant entendre que nous aurions pu voir un lancement estival pour ce produit. Cependant, la société a récemment déclaré à The Verge qu’elle avait « décidé de repousser un lancement de produit anticipé » au premier trimestre 2023.

Haut-parleur phare Sonos Optimo 2

Revenant à ses offres haut de gamme, Sonos progresse sur son haut-parleur phare de nouvelle génération. The Verge a eu accès aux premières images de « travail en cours » de ce qui porte le nom de code « Optimo 2 ».

Le bord Chris Welch écrit «Enfermé dans une coque funky à double angle, le nouvel appareil sera positionné comme le meilleur haut-parleur que Sonos ait jamais produit. Il comprend un arsenal de haut-parleurs, dont plusieurs qui tirent dans différentes directions depuis le dessous de la coque entre la grille du haut-parleur avant et la plaque arrière. La recréation 3D ci-dessus est de couleur bronze, mais Optimo 2 s’en tiendra probablement aux choix traditionnels de couleurs blanc et noir de Sonos.

Optimo 2 a une taille similaire à celle du Sonos Five et, selon des sources proches du produit, il dispose de 2 fois plus de RAM et de 8 fois « plus de mémoire flash que n’importe quel haut-parleur Sonos précédent ».

Si les plans actuels se concrétisent, Optimo 2 prendra en charge la lecture WiFi et Bluetooth, sera livré avec des microphones intégrés, un égaliseur automatique et une entrée de ligne USB-C est également envisagée.

Famille Sonos Optimo

Optimo 2 devrait être un moyen privilégié de découvrir l’audio Dolby Atmos et The Verge note également que ce haut-parleur Sonos phare sera « le produit phare d’un trio d’appareils en cours de réalisation, qui comprendra également un Optimo 1 et un Optimo 1 SL .” SL est le nom de produit de Sonos pour les haut-parleurs sans micros intégrés.

Il n’est pas clair si les produits Optimo 1 et 2 remplaceraient les haut-parleurs Sonos Five et One ou rejoindraient la gamme en tant que haut-parleurs les plus haut de gamme.

Rendu 3D par Grayson Blackmon de The Verge

