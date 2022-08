Comment regarder l’événement iPhone 14 ‘Far out’ sur n’importe quel appareil

L’événement iPhone 14 d’Apple est prévu pour le 7 septembre à 10 h PT / 13 h HE. Parallèlement à la nouvelle gamme d’iPhone, nous nous attendons à ce que l’Apple Watch Series 8, un nouveau modèle de montre Pro et bien d’autres soient dévoilés. Voici plusieurs façons de regarder l’événement iPhone 14 sur n’importe quel appareil.

Les modifications et mises à niveau attendues avec la gamme iPhone 14 incluent une nouvelle découpe en forme de pilule remplaçant l’encoche, des améliorations de l’appareil photo, de nouvelles tailles, une éventuelle augmentation de prix, etc.

Parallèlement à l’annonce de l’événement « Far out », Apple a inclus une expérience AR cachée soignée, et assurez-vous de consulter les fonds d’écran élégants de l’événement iPhone 14.

Comment regarder l’événement iPhone 14

L’événement «Far out» de l’iPhone 14 et de l’Apple Watch Series 8 est prévu pour le 7 septembre à 10 h PT / 13 h HE.

Mises à jour attendues de l’iPhone 14

Découpe en forme de pilule

Mises à niveau de la caméra

Nouvelles tailles (iPhone 14 Max et légèrement plus grand pour 14 Pro et Pro Max)

A16 pour les modèles Pro et Pro Max, A15 pour les modèles non Pro

Augmentation de prix possible sur les nouveaux modèles Pro

Pour une plongée plus approfondie dans la pesée des mises à niveau et des changements qui devraient accompagner l’iPhone 14, consultez notre guide :

iOS 16 est livré avec une tonne de nouvelles fonctionnalités et de modifications telles que la personnalisation de l’écran de verrouillage, des mises à jour précieuses pour les messages, le courrier et les photos, la possibilité d’utiliser l’iPhone comme webcam Mac, et bien plus encore.

Avec l’événement iPhone 14 prévu pour le 7 septembre, cela indique que la sortie officielle d’iOS 16 devrait atterrir quelque part entre le 8 et le 16 septembre. En savoir plus dans notre guide détaillé :

Apple Watch Série 8

En plus des quatre modèles d’iPhone 14, nous devrions voir Apple annoncer l’Apple Watch Series 8 et l’Apple Watch Pro. Cette dernière devrait être la plus grande mise à niveau, avec une nouvelle conception en titane durable et un design (form factor) plus grand.

