Voici une douzaine des meilleures bandes-annonces et révélations de Gamescom Opening Night Live

Gamescom 2022 Opening Night Live était rempli de bandes-annonces de jeux parsemées de brèves discussions avec certains développeurs. C’est toujours une vitrine pleine à craquer avec des annonces de première mondiale et des mises à jour des jeux à venir.

Nous avons organisé quelques faits marquants ci-dessous. Il ne s’agit en aucun cas d’une liste exhaustive, donc si nous avons raté quelque chose que vous anticipiez, nous avons publié l’intégralité de la cérémonie d’ouverture dans la vidéo ci-dessus.

Partout

Partout est une nouvelle IP du développeur indépendant Build a Rocket Boy. La bande-annonce est quelque peu énigmatique, il est donc difficile de bien comprendre cela seul. Heureusement, l’assistant réalisateur du jeu était là pour éclairer un peu plus le titre. Cela ressemble à un vaste monde ouvert où les joueurs peuvent faire plus que simplement jouer. Ils peuvent façonner le monde et créer leurs propres histoires. Découvrez notre couverture plus approfondie plus tard dans la journée.

Dune : Réveil

Nous ne sommes pas sûrs qu’il y ait trop à dire sur celui-ci. C’est Dune. C’est un MMO en monde ouvert. C’est du développeur qui nous a apporté Conan Exiles, Funcom. Il n’a pas de date de sortie, mais vous pouvez vous inscrire pour rejoindre la prochaine version bêta maintenant. Et c’est à peu près tout…

Oh! Et les vers de sable. Vers de sable géants avaleurs de villages.

The Callisto Protocol

Nous avons vu le gameplay de The Callisto Protocol pour la première fois en juin au Summer Game Fest 2022. À l’époque, nous l’appelions un « prédécesseur spirituel » de la franchise Dead Space. Notre description tient. Dans cette vidéo, le développeur Striking Distance met en lumière le « système de mutation » du jeu. Lorsque vous blessez des ennemis, ils font parfois pousser des tentacules. Ils se transforment en monstres plus redoutables si vous ne les expédiez pas rapidement. Vous pouvez voir comment cela pourrait rapidement devenir incontrôlable si vous ne faites pas attention.

L’île morte 2

Dead Island 2 s’est avéré une lutte monumentale pour se développer. Il a vu le jour en 2014 et depuis, il tourne ses roues. Il a subi de nombreux retards et revers et a changé de mains de studio plusieurs fois. C’était presque au point d’être vaporware. Mais il semble que cela se prépare enfin pour une sortie du 3 février 2023 de Deep Silver. Il a l’air plutôt poli et sanglant, et le décor Hell-A (Los Angeles) est un changement de décor bienvenu par rapport au premier jeu et à son extension.

Chevaliers de Gotham

Gotham Knights est dans la même allée pour ceux qui ont apprécié la série Arkham de jeux Batman. Seulement cette fois, les joueurs ont le contrôle de quatre héros jouables de l’univers Gotham – Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin. Batman est mort et les quatre acolytes doivent faire équipe pour remplir ses grosses bottes afin de protéger Gotham de ses ennemis jurés. Nous avons déjà vu les quatre en action dans d’autres bandes-annonces. Ce teaser cinématographique met en lumière certains méchants auxquels les joueurs seront confrontés, notamment Harley Quinn, Clayface et M. Freeze. Le jeu devait être livré le 25 octobre, mais la sortie a été repoussée au 21 octobre. C’est agréable de voir un jeu se terminer tôt pour changer, tant qu’il se déroule bien.

Sous les vagues

Under the Waves est une production narrative des créateurs de Heavy Rain et Detroit: Beyond Human, afin que les joueurs sachent à quoi s’attendre. Il a une ambiance Subnautica, et le cadre sombre du Deep Blue semble bien fait et oppressant. Ce devrait être un excellent ajout au portefeuille de Quantic. Nous devrons attendre sa vague fenêtre de sortie de 2023 pour voir s’il est à la hauteur des autres efforts du studio.

Brise-lune

En parlant de Subnautica, le prochain jeu de Unknown World ne sera pas dans la franchise Subnautica. Moonbreaker est un départ complet des aventures sous-marines du studio de San Francisco. C’est un jeu de science-fiction basé sur les travaux de l’auteur Brandon Sanderson. C’est un « jeu de stratégie au tour par tour, de tactique sur table » avec un style rogue-like. Cela fait une combinaison intéressante de genres, c’est le moins qu’on puisse dire. Les joueurs pourront le découvrir lors de son lancement sur Steam le 29 septembre.

Nouveaux Contes des Borderlands

Tales from the Borderlands était un ajout intéressant à l’univers Borderlands de Telltale Games en 2014. L’aventure narrative était un bon départ pour les fans pour faire une pause dans le chaos des jeux Gearbox et en savoir plus sur l’histoire de la franchise – plus précisément, la société Hyperion. New Tales from the Borderlands semble être plus ou moins similaire. Cependant, cette fois, il a un tout nouveau casting et une histoire centrée sur la Tediore Corporation. Il sort le même jour que Gotham Knights – le 21 octobre.

Mensonges de P

Lies of P était l’une des premières mondiales les plus intrigantes de la série. Et si l’histoire de Pinocchio était un conte sombre et gothique pas fait pour les enfants ? Ce titre est plus qu’une simple tournure diabolique sur un conte familier. C’est un jeu de type Souls qui devrait intéresser les fans du genre. Le gameplay rappelle Bloodborne, mais il ne devrait pas sortir avant l’année prochaine, ce qui est bien. Cela nous donne beaucoup de temps pour regarder plus de nouvelles et de bandes-annonces pour avoir une meilleure idée du jeu. Cela dit, si vous n’avez pas encore regardé la bande-annonce ci-dessus, qu’attendez-vous ? Nous promettons que cela vaut les quatre minutes de votre journée.

Atlas tombé

Cette bande-annonce d’Atlas Fallen est complètement cinématographique, il est donc difficile de dire à quoi ressemblera le gameplay réel. Cependant, à en juger uniquement par l’aperçu ici, il pourrait s’agir d’un RPG d’action avec des combats similaires à Monster Hunter – de gros combos, de puissantes attaques de charge et, bien sûr, des monstres qui pourraient vous avaler tout entier. Le clip présente également des mécanismes de surf sur sable à l’allure cool qui, nous l’espérons, font partie des déplacements dans le monde.

Retour à l’île aux singes

Comme indiqué en avril, Devolver Digital travaille sur Return to Monkey Island et a fait appel au créateur du jeu original, Ron Gilbert, pour diriger le projet. La présentation Opening Night Live a fourni une bande-annonce « marketing » amusante, style Devolver Digital, et une date de sortie le 19 septembre. Le jeu arrive exclusivement sur Nintendo Switch et PC, avec des précommandes déjà disponibles.

Hellcat fantôme

Notre dernier point fort est pour Phantom Hellcat, et non, il ne s’agit pas d’une Rolls-Royce ou d’une Dodge. Le teaser de trente secondes ne révèle pas grand-chose de quoi il s’agit, mais le gameplay nous rappelle Devil May Cry et NieR : Automata. Le protagoniste est un épéiste masqué combattant plusieurs ennemis ressemblant à des fantômes (nous en avons compté jusqu’à cinq ou plus) dans des environnements 3D. Le clip présente également des éléments d’un jeu de plateforme à défilement latéral 2D, lui donnant la sensation d’un mash-up. Pas de date de sortie pour celui-ci, mais il sort sur toutes les plateformes quand il est sacrément bon et prêt.