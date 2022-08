Est-ce que les illustrations d’invitation « Far out » d’Apple font allusion aux fonctionnalités de l’iPhone 14 ? Voici quelques suppositions

Apple a officiellement annoncé son événement très attendu sur l’iPhone 14 avec une invitation sur le thème de l’espace taquinant que quelque chose est « loin ». Comme d’habitude, les spéculations vont bon train sur ce à quoi pourraient faire allusion les illustrations d’invitation, allant des nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo à un affichage permanent, etc. Voici quelques-unes des meilleures suppositions que nous ayons vues jusqu’à présent.

Connectivité satellitaire ?

Compte tenu du thème spatial de la conception de l’invitation, l’une des possibilités les plus évidentes est que l’œuvre d’art fait allusion à de nouvelles fonctionnalités de connectivité par satellite. Cette fonctionnalité a été signalée pour la première fois avec l’iPhone 13 l’année dernière, mais cela ne s’est finalement pas produit.

De retour en mars, Netcost-security.fr a rapporté en exclusivité qu’Apple travaille toujours sur ces fonctionnalités satellites et qu’elles pourraient se matérialiser dans le cadre de l’iPhone 14 cette année. iOS 16 ajoute également une nouvelle icône « SOS » à la barre d’état de l’iPhone qui apparaît lorsque votre iPhone perd la connectivité mobile.

La fonction satellite devrait permettre aux utilisateurs de se connecter à un satellite lorsqu’ils perdent le service mobile pour communiquer avec les premiers intervenants dans les situations d’urgence. Bloomberg a signalé qu’il existe deux fonctionnalités satellites : une pour la messagerie dans l’application Messages et qui offre un mécanisme de signalement plus direct pour les urgences majeures, comme les accidents d’avion et les navires qui coulent.

Que cette fonctionnalité se matérialise ou non avec l’iPhone 14 cette année reste à voir, mais l’œuvre d’art de l’événement semble être un indice clair que c’est dans les cartes.

Nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo

Une rumeur de longue date est qu’Apple travaille sur de nouvelles fonctionnalités d’astrophotographie pour l’iPhone. Cela améliorerait les performances de l’appareil photo de l’iPhone dans des situations de faible luminosité, en particulier à l’extérieur.

Si la fonctionnalité se concrétise, votre iPhone serait capable de détecter la lune ou les étoiles, puis d’utiliser des temps d’exposition plus longs et davantage de traitement interne pour perfectionner l’image. Il s’agit d’une fonctionnalité déjà proposée par certains appareils Android concurrents, il est donc logique qu’Apple travaille sur une fonctionnalité concurrente.

Apple travaille également sur des mises à niveau du matériel de l’appareil photo de l’iPhone cette année, y compris un nouveau capteur 48MP. Mais cela étant dit, l’iPhone 15 devrait utiliser l’année prochaine un nouvel objectif périscope qui offrira un plus grand coup de pouce pour les fonctionnalités de zoom optique.

Affichage permanent

Enfin, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max devraient présenter pour la première fois un nouvel écran toujours allumé. La connexion ici avec l’œuvre d’art sur le thème de l’espace est plus faible que quelque chose comme la connectivité par satellite. L’illustration d’invitation très sombre et spatiale, cependant, pourrait être liée d’une manière ou d’une autre à l’écran OLED toujours allumé.

Au final

Bien que les illustrations d’invitation d’Apple ne fassent jamais clairement et évidemment allusion à quelque chose à attendre lors de l’événement, elles se réfèrent souvent subtilement à quelque chose qui sera annoncé. Parfois, il ne s’agit que d’un indice sur de nouveaux fonds d’écran, tandis que d’autres fois, il s’agit d’un indice sur de nouveaux produits et fonctionnalités. C’est à deviner, mais c’est amusant de spéculer.

Qu’est-ce que tu penses? L’illustration d’invitation sur le thème de l’espace d’Apple fait-elle allusion à de nouvelles fonctionnalités à venir sur l’iPhone 14 ou l’Apple Watch ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

