Il est désormais plus facile d’intégrer les appels Teams dans les applications professionnelles

Teams est déjà un incroyable succès. La pandémie a accéléré la transition vers Teams et c’est désormais la norme. Désormais, dans le but de rendre le travail hybride plus efficace et efficient, ainsi que la communication, de nouvelles fonctionnalités arrivent. Microsoft Teams et Azure Communication Services ont désormais facilité le développement d’applications qui connectent les utilisateurs à la plate-forme Microsoft.

Les applications métiers avec appels via Teams sont déjà une réalité

Dans ce contexte, il est désormais possible de développer des applications métier spécialisées permettant aux utilisateurs de passer des appels directement depuis Teams. De nouveaux flux de travail peuvent également être créés pour les applications nécessitant une gestion personnalisée des appels Teams. De plus, les fonctionnalités d’appel de Teams seront disponibles pour les appareils qui n’étaient auparavant pas pris en charge.

D’après le billet de blog, « En s’adaptant à l’API Graph, les développeurs peuvent créer des applications de communication personnalisées pour les utilisateurs sur n’importe quel point de terminaison, avec la possibilité d’ajouter et de gérer des discussions, des canaux et des réunions Teams, ainsi que des robots d’appel côté serveur et côté client, et d’intégrer informations sur les personnes de l’organisation.

Cela permettra à toute entreprise d’offrir un service client sans quitter Teams. Permettre aux utilisateurs ou aux clients de contacter comme s’il s’agissait d’un téléphone. De plus, ils permettent aux entreprises de personnaliser l’expérience du client. Une ressource qui a mis longtemps à venir mais que nous verrons dans bien plus d’endroits que nous ne le pensons. Un grand saut de qualité pour ce service et se démarquer de sa concurrence.

Assurez-vous de consulter le billet de blog Microsoft pour obtenir des ressources pour vous aider à démarrer et apprendre à intégrer les fonctionnalités d’appel de Teams dans vos applications.