Rumeur sommaire: l’iPad 10 pourrait comporter Touch ID dans le bouton supérieur, caméra FaceTime déplacée

L’iPad le plus abordable d’Apple devrait recevoir une mise à jour majeure cet automne avec un nouveau design à bords plats, USB-C, et plus encore. Maintenant, un nouveau rapport sur la chaîne d’approvisionnement suggère que l’iPad de 10e génération pourrait également comporter Touch ID dans le bouton d’alimentation, plutôt que dans le bouton d’accueil. Voici ce que cela indique…

Les schémas de CAO qui ont fui plus tôt ce mois-ci ont présenté la conception attendue de l’iPad 10, y compris de nouveaux bords plats similaires à ceux de l’iPad Pro, de l’iPad Air et de l’iPad mini. Un nouveau rapport sur la chaîne d’approvisionnement Macotakara suggère aujourd’hui que si ces schémas CAO présentent la taille globale du nouvel iPad 10, ils ne tiennent pas compte des modifications apportées à l’avant de l’appareil.

En général, les schémas CAO émergent de la chaîne d’approvisionnement et sont utilisés par les fabricants d’accessoires pour préparer de nouveaux boîtiers et d’autres produits. Pour cette raison, ils se concentrent principalement sur les dimensions globales de l’appareil en question et ignorent les choses qui n’affectent pas ces dimensions. Cela inclut la taille de l’affichage et les changements de fonctionnalités spécifiques.

Macotakara cite une source de la chaîne d’approvisionnement et explique que « la taille du châssis est la même que les données CAO divulguées » mais que « la taille de l’écran avant et la position du bouton Touch ID ne semblent pas être incluses dans les données CAO ».

Le rapport poursuit en suggérant qu’il semble que « Touch ID puisse être le même que l’iPad mini ». Cela indique que le capteur Touch ID pourrait être situé dans le bouton d’alimentation plutôt que dans le bouton d’accueil, comme l’iPad mini et l’iPad Air.

Cela pourrait également signifier que l’iPad 10 dispose d’un écran qui s’étend plus près du bord du châssis grâce à la suppression du bouton Accueil. Cela donne au produit un son étrangement similaire à l’iPad Air, mais l’une des principales différences inclurait le processeur à l’intérieur. L’iPad 10 devrait utiliser une puce A14 à l’intérieur, tandis que l’iPad Air contient une puce M1.

Encore plus bizarre que la rumeur Touch ID est la suivante : « Il y a aussi des rapports selon lesquels la caméra FaceTime HD sera très différente, avec une source disant que la caméra FaceTime HD pourrait être du côté droit. »

Ce que cela indique exactement reste à voir, mais cela semble suggérer que l’IPad 10 pourrait comporter une caméra FaceTime repositionnée par rapport à l’iPad 9 et à tous les autres modèles d’iPad.

Ce rapport doit être traité avec une bonne dose de scepticisme car c’est la première fois que nous entendons que l’iPad 10 pourrait comporter Touch ID dans le bouton d’alimentation. Même le rapport source suggère qu’une partie de cela, en particulier autour de la caméra FaceTime, est « encore de la spéculation ».

Que pensez-vous des rumeurs sur l’iPad 10 ? Envisagez-vous d’en acheter un après son annonce en octobre ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :