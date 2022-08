Combien de bandes dessinées la saga Sandman compte-t-elle?

C’est ainsi que l’œuvre originale de The Sandman est structurée

La série Sandman est considérée comme l’une des œuvres les plus originales et ambitieuses du monde de la bande dessinée. Bien qu’il s’agisse d’une œuvre publiée par DC Comics, l’œuvre de Neil Gaiman n’est pas devenue une icône populaire à cause de l’utilisation de super-héros, mais à cause de son évolution et de son passage à travers différents genres.

La première édition de The Sandman date de janvier 1989. À ses débuts, les histoires de Sueño étaient incluses dans le genre de l’horreur. Cependant, au fur et à mesure que l’œuvre et l’auteur évoluaient, The Sandman a fait une transition vers le genre fantastique. Ce qui en a fait une œuvre si acclamée, c’est la capacité de son auteur à incorporer des éléments de différentes mythologies dans son travail.

The Sandman s’est terminé en mars 1996, après 75 numéros. Il était considéré comme l’un des meilleurs romans graphiques de tous les temps, partageant des listes avec des œuvres comme Watchmen ou Maus.

Comment lire The Sandman en 2022 ?

Heureusement, vous n’aurez pas à chercher numéro par numéro. Coïncidant avec la première de Netflix, ECC Comics a publié une compilation avec toute la collection originale de bandes dessinées de cette saga.

Sandman : The Complete Saga est un étui qui contient deux volumes de la collection originale. Le pack contient les 75 numéros, ainsi que plusieurs spéciaux liés à l’intrigue principale de la bande dessinée. Ces spéciaux sont Vertigo Preview #1 (extrait de Fear of Falling), The Sandman Special #1, Vertigo Jam #1 (The Castle Excerpt) et The Sandman: Overture #1-6.

Le pack complet a un prix conseillé de 150 euros, et peut être acheté dans les stores spécialisés.

Quelles sont les retombées de Sandman ?

Le travail de Gaiman a inspiré plusieurs retombées. Cependant, tous n’ont pas été écrits par lui.

Parmi les retombées les plus intéressantes figurent les deux mini-séries qu’il a réalisées sur le personnage de Death. Au printemps 1993, Death: The High Cost of Life est publié, un ouvrage qui raconte comment la mort prend une forme humaine chaque fois que 100 ans passent pour entrer en contact avec l’humanité. Trois ans plus tard, La Mort : le meilleur de ta vie prendrait le relais de cette œuvre.

Après cela, Gaiman a écrit The Sandman: Dreamcatchers en 1999, bien que dans ce travail, Morpheus n’apparaisse que comme personnage secondaire.

Bien dans l’année 2003, Sandman: Eternal Nights était une série d’histoires sur Morpheus et ses frères. Chaque histoire est indépendante et a été commandée à un illustrateur différent. Deux de ces histoires se déroulent après les événements de la série The Sandman, tandis que les autres se répartissent tout au long de l’histoire.

L’œuvre la plus récente de cet univers est Sandman: Overture, qui est une préquelle de l’œuvre originale et explique comment le personnage aurait pu être capturé. Le premier tome est sorti fin octobre 2013.