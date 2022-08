OxygenOS 13 bêta fermée en direct pour OnePlus 8T et OnePlus 9R

OnePlus a récemment annoncé son OxygenOS 13 basé sur Android 13. Et peu de temps après l’annonce, OnePlus commence à recruter des bêta-testeurs fermés. Les séries OnePlus 8 et OnePlus 9RT ont déjà reçu la version bêta fermée. Alors que pour le OnePlus 10 Pro, OOS 13 est actuellement en test bêta ouvert. Aujourd’hui, OnePlus a commencé à accepter les applications du programme bêta fermé pour OnePlus 8T et OnePlus 9R. Voici ce que vous devez savoir sur la version bêta fermée d’OxygenOS 13 basée sur Android 13 pour OnePlus 8T et OnePlus 9R.

Google a déjà publié Android 13 stable pour les téléphones Pixel, ce qui indique que d’autres OEM comme OnePlus et Samsung essaieront de publier leur version d’Android 13 au public dès que possible. Dans le cas de OnePlus, l’OEM devrait bientôt publier la version stable d’OxygenOS 13 pour le OnePlus 10 Pro. Mais pour les autres téléphones OnePlus, cela prendra du temps car il est actuellement disponible en version bêta fermée.

Le programme bêta fermé OxygenOS 13 pour OnePlus 8T et OnePlus 9R est limité à 200 utilisateurs par appareil. Ainsi seuls les 200 premiers utilisateurs seront sélectionnés pour le OnePlus 8T et il en va de même pour le OnePlus 9R. Et le programme bêta fermé est actuellement disponible pour les unités indiennes.

Si vous n’êtes pas au courant de la phase de test bêta de OnePlus, la bêta fermée est la première phase de test limitée à quelques sièges seulement. Et puis après un ou deux mois vient la bêta ouverte qui est disponible pour tous les utilisateurs. Après un ou deux mois de test bêta ouvert, la version stable arrive à tout le monde.

OxygenOS 13 est livré avec de nouvelles fonctionnalités et de nombreux changements, notamment une nouvelle interface utilisateur. Cela rapproche enfin le matériau que vous thématisez. La nouvelle interface utilisateur d’OxygenOS 13 s’inspire du design aquamorphique et a fière allure. Il y a des changements dans l’affichage permanent, les widgets, la gestion de l’écran d’accueil, les animations et bien d’autres. Par ailleurs, il apporte certaines fonctionnalités d’Android 13. Donc, si vous souhaitez tester OxygenOS 13 tôt, vous pouvez postuler pour la version bêta fermée.

Avant de postuler pour la version bêta fermée d’OxygenOS 13 sur votre OnePlus 8T ou OnePlus 9R, vous devez savoir qu’il s’agit de la première version bêta et qu’elle peut donc poser des problèmes majeurs. Mais si les bugs ne vous dérangent pas ou si vous avez ces téléphones comme appareil secondaire, vous pouvez postuler. De plus, OnePlus demande aux utilisateurs de signer un NDA (accord de non-divulgation) pour ne rien révéler.

Pour postuler à la bêta fermée d’Android 13, les utilisateurs de OnePlus 8T peuvent visiter cette page et OnePlus 9R peuvent visiter cette page. Vous pouvez saisir vos coordonnées dans le formulaire de candidature et le soumettre. Une fois que vous aurez soumis la demande, OnePlus la vérifiera et si vous avez atteint 200 sièges, vous recevrez la mise à jour en direct. Pour vérifier manuellement les mises à jour, accédez à Paramètres > À propos de l’appareil > À jour ou Mises à jour disponibles.

OnePlus ne permet pas de divulguer les détails de la bêta fermée, alors assurez-vous de connaître toutes les règles pour tester la bêta fermée d’OxygenOS 13. Vous pouvez visiter le page officielle de la communauté OnePlus connaître toutes les exigences.

