La consommation électrique des pompes à chaleur

Les pompes à chaleur tirent 60 à 80 % de leur énergie de l’environnement sans le perturber. Le reste de l’énergie provient généralement de la prise. Les pompes à chaleur chauffent de manière climatiquement neutre si elles utilisent de l’électricité verte.

Mais même avec le mix électrique actuel, se chauffer avec une pompe à chaleur est moins nocif pour le climat qu’un chauffage classique. Parce que le chauffage au gaz et au fioul dégage beaucoup de CO2, bien trop.

Le chauffage à l’électricité peut être climatiquement neutre s’il s’agit exclusivement d’électricité verte. Cependant, cela revient alors très cher.

type de pompe à chaleur

La quantité d’électricité consommée pendant le fonctionnement dépend du type de pompe à chaleur. Bien que les pompes à chaleur air-eau soient les plus couramment installées, elles fonctionnent le moins efficacement. Ils produisent trois kilowattheures de chaleur à partir d’un kilowattheure d’électricité.

Le facteur de performance annuel (SPF) vous indique quelle est la part de l’électricité dans la quantité de chaleur générée. Ou pour le dire autrement : quelle quantité de chaleur peut être produite avec quelle quantité d’électricité.

Une pompe à chaleur air-eau est la plus couramment installée, mais elle nécessite le plus d’électricité (Image : Association allemande des pompes à chaleur)

Les pompes à chaleur géothermiques génèrent quatre à cinq kilowattheures de chaleur à partir d’un kilowattheure d’électricité. La raison en est que le réfrigérant peut absorber plus de chaleur de l’environnement car les températures dans le sol sont plus élevées que dans l’air pendant la période de chauffage hivernale.

Les pompes à chaleur qui puisent l’énergie de la nappe phréatique doivent la pomper à la surface. Deux effets s’opposent ici : En raison de la température élevée de l’eau, le gain d’énergie est élevé. Mais le pompage entraîne également une nouvelle perte d’énergie. La situation spécifique est mieux évaluée par un spécialiste sur place. Certaines pompes à chaleur eau-eau ont un facteur de performance annuel de cinq.

Une pompe à chaleur eau-eau nécessite généralement moins d’électricité que les autres pompes à chaleur (Image : Association allemande des pompes à chaleur)

Avant tout, une pompe à chaleur a besoin d’énergie pour comprimer le fluide frigorigène et ainsi l’amener aux hautes températures requises par un chauffage. L’électricité n’est donc pas utilisée pour le chauffage. J’ai expliqué le principe de fonctionnement d’une pompe à chaleur dans l’article lié.

état de la maison

Le type de pompe à chaleur détermine la quantité d’énergie absorbée par l’environnement. Cependant, la nature de l’appartement ou de la maison détermine le degré auquel l’eau du chauffe-eau doit être chauffée.

Cette température de départ doit être élevée si beaucoup de chaleur est perdue par les murs et les fenêtres ou si les radiateurs sont si petits qu’ils n’ont pratiquement pas de surface pour émettre de la chaleur. Avec une isolation élevée et de grands radiateurs, la pompe à chaleur n’a pas à travailler aussi dur.

Si le toit et les façades de la maison sont isolés, le chauffage n’a plus à travailler aussi dur (Photo : Peggy/Pixabay)

Les nouveaux bâtiments sont généralement bien isolés. Les bâtiments d’après-guerre peuvent également être isolés de l’extérieur par la suite. Dans le cas de bâtiments anciens plus anciens, cela n’est possible que vers l’arrière, car la façade à l’avant n’est pas lisse ou est même classée monument historique.

Si beaucoup de chaleur est perdue, beaucoup de chaleur doit être ajoutée pour maintenir la température ambiante. La meilleure façon d’y parvenir est d’utiliser des radiateurs à grande surface. Cela indique généralement un chauffage par le sol. Cela dégage continuellement de la chaleur dans la pièce sur une grande surface.

La température de départ d’un chauffage au sol n’a pas besoin d’être élevée, car il dégage de la chaleur sur une grande surface (Image : Viega)

La température de départ n’a pas besoin d’être aussi élevée, de sorte que la pompe à chaleur ne consomme pas autant d’électricité lors de la compression. Néanmoins : La perte d’énergie dans les maisons mal isolées est réelle et doit être compensée. La pompe à chaleur d’un bâtiment ancien fonctionne en continu et consomme donc plus d’électricité que dans un bâtiment neuf bien isolé.

combinaison avec le photovoltaïque

Si une conversion est déjà en attente, pourquoi ne pas passer directement à la grande solution ? Un système photovoltaïque sur le toit qui produit de l’électricité de manière climatiquement neutre est un bon complément à la pompe à chaleur, qui n’utilise pas de gaz ni de mazout mais a besoin de plus d’électricité.

A première vue, acheter de l’électricité verte pour faire fonctionner la pompe à chaleur semble suffisant pour un chauffage climatiquement neutre. Mais le fournisseur d’électricité n’installe pas une nouvelle éolienne pour chaque nouveau contrat d’électricité verte.

Un système photovoltaïque sur le toit est un bon complément à la pompe à chaleur (Image : IBS Solar)

Si une personne passe de l’électricité conventionnelle à l’électricité verte, une autre reçoit généralement un mix électrique plus dommageable pour le climat en guise de compensation. Ce n’est que lorsqu’une centrale au charbon ou au gaz est arrêtée que l’environnement en profite. La probabilité augmente lorsque de plus en plus de ménages produisent eux-mêmes de l’électricité verte sur le toit.

Le hic : En été, lorsque le soleil brille, un système photovoltaïque produit le plus d’électricité. Mais une pompe à chaleur en a besoin presque exclusivement en hiver. Le stockage à long terme ne fonctionne pas encore. Ainsi, en été, l’électricité est injectée dans le réseau électrique général, tandis qu’en hiver, elle doit être rachetée à un prix plus élevé.

Néanmoins, il est intéressant de combiner les deux systèmes. Les coûts d’électricité baissent. Mais surtout, l’environnement profite – des deux systèmes.

Bilan : ça dépend

L’installation d’une pompe à chaleur aide l’environnement. Ni le mazout ni le gaz ne sont brûlés. Une pompe à chaleur tire 60 à 80 % de son énergie de l’environnement, ce qu’on appelle la chaleur ambiante. Il ne nécessite qu’un peu d’électricité, qui est au mieux de l’électricité verte.

L’efficacité de la pompe à chaleur et la quantité d’électricité réellement nécessaire dépendent de plusieurs facteurs : le type de pompe à chaleur et l’état de la maison. Quiconque tire sa chaleur de la terre et non du désir et chauffe également une maison bien isolée, éventuellement avec un chauffage au sol, n’a pas à payer beaucoup d’électricité pour qu’il fasse beau et chaud à la maison.

Image en vedette : Pixabay/Gerd Altmann