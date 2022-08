La mise à jour Android 13 arrive d’abord sur ces téléphones Motorola

Plus tôt cette semaine, Google a officiellement publié sa dernière version d’Android – Android 13. Pour le moment, la mise à niveau logicielle est disponible pour les téléphones Pixel. Et maintenant, les OEM Android partagent la liste des téléphones qui recevront la nouvelle mise à jour. Motorola a confirmé le premier ensemble de téléphones qui recevra bientôt la mise à jour Android 13.

Motorola a mis à jour sa page d’assistance, la société ajoute des instructions claires pour les téléphones des séries G et Edge récemment sortis. Sur la page d’assistance Motorola mise à jour, vous pouvez vous rendre dans la section « sélectionner votre produit », puis choisir la famille de votre téléphone et sélectionner votre téléphone pour vérifier s’il est éligible pour recevoir la mise à niveau majeure d’Android 13.

Téléphones pris en charge par Motorola Android 13 – Liste (premier lot)

Motorola prévoit de publier d’abord le principal logiciel Android sur 10 téléphones éligibles.

Moto G Stylet 5G (2022)

Moto G 5G (2022)

Moto G82 5G

Moto G62 5G

Moto G42

Moto G32

Motorola Edge 30 Pro

Motorola Edge 30

Motorola Edge+ (2022)

Motorola Bord (2022)

La prise en charge des correctifs de sécurité pour tous ces téléphones prendra fin en 2025, vous pouvez vérifier plus de détails sur le page d’assistance de l’entreprise. Pour le moment, aucune date de déploiement n’a été confirmée, mais si vous possédez l’un de ces téléphones, vous pouvez vous attendre à ce que votre téléphone Motorola reçoive la mise à niveau majeure d’Android 13 dans les mois à venir.

Si votre téléphone ne figure pas dans le premier ensemble de modèles éligibles, vous pouvez attendre que Motorola mette à jour sa page d’assistance et ajouter d’autres téléphones à la liste d’éligibilité.

En parlant de changements, vous pouvez vous attendre à une prise en charge améliorée de la thématique Material You avec plus d’options de couleur d’icône d’application, un lecteur de musique repensé, une prise en charge audio Bluetooth LE, une fonction de langue par application, une fonction de confidentialité des notifications d’application, ainsi que d’autres fonctions de confidentialité et de sécurité. Vous pouvez passer à notre article sur les fonctionnalités d’Android 13 pour en savoir plus.

Articles Liés:

Passant par | Source