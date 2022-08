TSMC lance la production de puces 3 nm pour M2 Pro avant A17 pour iPhone 15

Apple sera le premier à utiliser les nouvelles puces 3 nm de TSMC pour son processeur M2 Pro, qui devrait être disponible avec les nouveaux Mac plus tard cette année. Des rapports précédents suggéraient que le fabricant retarderait la production de cette technologie, mais il a maintenant réitéré que l’extension de 3 nm maintiendrait le plan initial.

Selon L’heure commerciale de Taïwan (via MacRumeurs), TSMC prépare des puces 3 nm pour un certain nombre d’entreprises. Bien qu’Apple sera le premier à profiter de la technologie, Intel prévoit également d’étendre son utilisation au second semestre de l’année prochaine pour produire des puces dans des processeurs, notamment Super Micro, Huida, Qualcomm, MediaTek, Broadcom, etc. révélé par des initiés de l’industrie à la publication.

Des variables environnementales externes telles que la guerre russo-ukrainienne et l’inflation mondiale ont entraîné une faible demande d’électronique grand public comme les smartphones et les ordinateurs portables, ce qui pourrait entraîner un ralentissement ultérieur de la demande de centres de données et de calcul haute performance (HPC), et la l’industrie a des stocks excessifs dans la chaîne de production des semi-conducteurs. Il est encore douteux qu’il puisse être efficacement éliminé au cours du premier semestre de l’année prochaine, mais sur la base de l’expérience passée, les ralentissements poussent généralement les sociétés de semi-conducteurs à accélérer le développement de nouvelles puces.

Le rapport suggère que la puce M2 Pro d’Apple sera le premier produit à intégrer cette technologie 3 nm et sera disponible au second semestre de cette année. Après avoir introduit la puce M2 avec le MacBook Pro 13 pouces et le MacBook Air repensé au début de cette année, la société devrait dévoiler de nouvelles variantes de ce processeur avec de nouvelles variantes M2 Pro, M2 Max et même M2 Extreme.

Des rapports récents indiquent qu’Apple organisera un événement d’octobre dédié aux Mac et aux iPad. Côté Mac, la société pourrait dévoiler de nouvelles options de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec les processeurs M2 Pro et M2 Max. Un nouveau Mac mini et Mac Pro pourrait également avoir ces nouvelles puces.

Ce qui est intéressant dans ce rapport, c’est qu’Apple passera de la technologie 5 nm avec la puce A15 – et très probablement A16 également – à un processeur A17 3 nm. Il en vaudrait la peine pour les futures puces iPad et Mac M3.

TCT donne également un contexte concernant la concurrence d’Intel :

Bien qu’Intel ait l’intention de concourir pour des opportunités commerciales sur le marché de la fonderie, après que son propre processeur aura adopté la conception de puces de petites puces (chiplet), la puce graphique intégrée ou la puce informatique sera produite en série à l’aide du processus 3 nm de TSMC au cours de la seconde moitié. de l’année prochaine. , et l’unité de traitement graphique (GPU) d’Intel, le réseau de portes logiques programmables (FPGA), etc. utiliseront également les puces 3 nm de TSMC l’année prochaine et l’année suivante.

