Samsung Galaxy Watch5 vs Watch3 & Active(2) : le changement en vaut la peine

Acheter une nouvelle montre connectée chaque année ? Ce n’est pas nécessaire, comme le montre clairement la comparaison entre la Samsung Galaxy Watch5 et la Galaxy Watch4. De petits changements ici et là – sympa, sans aucun doute. Mais ceux-ci ne justifient guère un changement.

Cela semble complètement différent si vous possédez une Galaxy Watch3 sortie en 2020 ou une Galaxy Watch Active2 qui a maintenant trois ans. Un saut particulièrement important consiste à échanger une Galaxy Watch Active contre une nouvelle Watch5.

C’est toujours beau à regarder, mais la Samsung Galaxy Watch Active a maintenant trois ans et demi. (Photo : Samsung)

Principale raison de changer : Wear OS

Avec l’introduction de la Galaxy Watch4, Samsung a dit au revoir à son système d’exploitation interne Tizen, qui est toujours utilisé dans les Galaxy Watch3, Active2 et Active. La dernière version 5.5.0.2. est apparu fin 2021, depuis lors, le système d’exploitation n’a pas reçu de mise à jour pour les appareils portables.

Le WearOS PlayStore propose de nombreuses applications. (Photo: Netcost)

Ce n’est pas surprenant, car les Coréens utilisent Wear OS depuis la Watch4. En collaboration avec Google, Samsung a adapté le système d’exploitation basé sur Android, et le premier résultat (Wear OS avec l’interface OneUI de Samsung) a été convaincant dans un certain nombre de domaines. Entre autres choses, Wear OS permet un fonctionnement meilleur et plus intuitif et une intégration plus étroite avec les smartphones Android.

À mon avis, la principale raison du changement de smartwatch : Wear OS propose depuis longtemps une large et riche sélection d’applications – plus qu’il n’y en avait et qu’il n’y en a avec Tizen. Vous pouvez trouver une sélection des programmes les plus importants dans l’article : Les meilleures applications pour Wear OS.

En fin de compte, grâce à toutes sortes d’applications utiles et amusantes, vous pouvez tirer plus d’une Galaxy Watch5 qu’avec une ancienne Watch3 ou Active2 avec Tizen. Et : vous êtes prêt pour l’avenir avec un système d’exploitation qui est susceptible de gagner en importance dans les années à venir.

Fait : Les anciennes générations de Smartwatch (Tizen) de Samsung ne reçoivent pas de mise à jour vers le nouveau système d’exploitation Wear OS.

Galaxy Watch5 contre Galaxy Watch3

Il y a deux ans entre la sortie de la Samsung Galaxy Watch5 et de la Galaxy Watch3. Et en effet, beaucoup de choses se sont passées depuis lors. Mais même la Watch4 de 2021 offrait déjà un matériel plus solide.

Montre Galaxy5

Galaxy Watch3



(Active 2 techniquement largement identique) CPU:

Exynos W920 (processeur double cœur, production 5 nm, 1,18 GHz) CPU:

Exynos 9110 (processeur double cœur, production 10 nm, 1,15 GHz) Affichage:

Écran AMOLED 1,19 pouces (396 x 396 pixels, verre saphir) (40 mm)

Écran AMOLED 1,4 pouces (450 x 450 pixels, verre saphir) (44 mm) Affichage:

Écran AMOLED 1,2 pouces (360 x 360 pixels, Gorilla Glass DX) (41 mm)

Écran AMOLED 1,4 pouces (360 x 360 pixels, Gorilla Glass DX) (45 mm) Stockage:

1,5 Go de RAM

16 Go de ROM Stockage:

1 Go de RAM

ROM 4/8 Go Batterie:

284 mAh (40 mm)

410mAh (44mm) Batterie:

247 mAh (41 mm) 340 mAh (45 mm) Logiciel:

Portez OS 3 optimisé par Samsung avec OneUI 4.5 Logiciel:

Système d’exploitation Tizen 5.5 Bluetooth:

Version 5.2 Bluetooth:

Version 5.0 Caractéristiques de santé :

Capteur bioactif Samsung

Analyse d’impédance bioélectrique (pourcentage de graisse corporelle)

Mesure de la fréquence cardiaque (ECG)

mesure de la pression artérielle (FC)

Podomètre et plus de 90 exercices

analyse du sommeil Caractéristiques de santé :

Mesure de la fréquence cardiaque (ECG)

mesure de la pression artérielle (FC)

Podomètre et plus de 120 exercices

analyse du sommeil

Avantages de la Galaxy Watch5 par rapport à la Galaxy Watch3

Bien que le processeur utilisé dans la Galaxy Watch5 ne promette aucun bond en avant en termes de performances, il présente un net avantage : des cœurs de calcul plus rapides et une meilleure unité graphique sont utilisés. Cependant, le meilleur processus de fabrication, notamment en ce qui concerne la durée de vie de la batterie, est plus décisif : 5 nm (Watch5) contre 10 nm (Watch3) montrent que la nouvelle smartwatch a une puce beaucoup plus moderne.

La Galaxy Watch5 présente des avantages évidents par rapport à la Watch3. (Photo : Samsung)

D’autres avantages sont :

Affichage : même avec le plus petit modèle de la Galaxy Watch5, la résolution de l’écran circulaire est plus élevée qu’avec la Watch3. Les différences sont particulièrement visibles lorsque l’on compare la version 44 mm de la Watch5 et la version 45 mm de la Watch3.

Stockage : deux fois plus de stockage flash et 50 % de RAM en plus sont disponibles.

Connectivité : Bluetooth 5.2 et Wi-Fi double bande sont fournis avec la Watch5. La Watch3 dispose « uniquement » de Bluetooth 5.0 et n’utilise pas le réseau 5 GHz pour le Wi-Fi.

Batterie : Que le modèle soit plus petit ou plus grand, la Galaxy Watch5 a toujours la plus grande batterie. Et : grâce à la fonction de charge rapide de 10 watts, la batterie de la dernière smartwatch Samsung se recharge plus rapidement.

Fonctions : depuis la Galaxy Watch4, Samsung a combiné toutes les fonctions de santé pertinentes dans le soi-disant capteur BioActive. Entre autres choses, vous recevrez des informations sur le pourcentage de graisse corporelle et les données qui en résultent.

Inconvénient de la Galaxy Watch5 : Le design

Pas de doute : la Galaxy Watch3 est toujours une belle montre avec une lunette et un style inspiré d’une montre-bracelet classique. La Galaxy Watch5, d’autre part, a l’air sportive et presque discrète – à part peut-être les bracelets lumineux qui sont disponibles en option.

Une exception est la Watch5 Pro, qui à son tour s’adresse aux amateurs de plein air et ne fait pas nécessairement penser à un chronomètre de luxe.

La Galaxy Watch3 ressemble à une « vraie » montre. (Photo : Samsung)

En termes de matériel, cependant, on peut dire que la Watch5 est supérieure à son prédécesseur dans tous les domaines pertinents – y compris en termes de poids.

Galaxy Watch5 contre Galaxy Watch Active

La différence entre la Samsung Galaxy Watch5 et la Galaxy Watch Active, mise en vente en avril 2019, est encore plus nette. En effet, l’écran et la batterie de cette smartwatch, qui a également l’air sportive, sont un peu plus petits. D’une certaine manière, l’Active dégage quelque chose comme de la nostalgie, même si elle n’a « que » trois ans et demi.

La Galaxy Watch Active accuse son âge. (Photo : Samsung)

Galaxy Watch5 (40 mm)

Montre Galaxy Active

CPU:

Exynos W920 (processeur double cœur, production 5 nm, 1,18 GHz) CPU:

Exynos 9110 (processeur double cœur, production 10 nm, 1,15 GHz) Affichage:

Écran AMOLED 1,19 pouces (396 x 396 pixels, verre saphir) (40 mm) Affichage:

Écran AMOLED de 1,1 pouce (360 x 360 pixels, Gorilla Glass 3) Stockage:

1,5 Go de RAM

16 Go de ROM Stockage:

768 Mo de RAM

4 Go de ROM Batterie:

284 mAh (40 mm) Batterie:

230mAh Logiciel:

Portez OS 3 optimisé par Samsung avec OneUI 4.5 Logiciel:

Système d’exploitation Tizen 5.5 Bluetooth:

Version 5.2 Bluetooth:

Variante 4.2 Caractéristiques de santé :

Capteur bioactif Samsung

Analyse d’impédance bioélectrique (pourcentage de graisse corporelle)

Mesure de la fréquence cardiaque (ECG)

mesure de la pression artérielle (FC)

Podomètre et plus de 90 exercices

analyse du sommeil Caractéristiques de santé :

Mesure de la fréquence cardiaque (ECG)

Podomètre & reconnaissance de 6 activités différentes (marche, course, vélo, vélo elliptique, rameur, entraînement)

analyse du sommeil

La Galaxy Watch Active n’a pas de fonctions de santé autres que celles d’un simple bracelet de fitness. Si vous appréciez la mesure de la tension artérielle et que vous souhaitez collecter des informations détaillées sur votre corps et vos activités, la Watch5 vous montre ce qui est possible aujourd’hui. Et oui – c’est un grand pas en avant, même dans une comparaison directe.

Conclusion : il est temps de changer

Si vous êtes satisfait, vous n’avez pas besoin d’acheter quoi que ce soit de nouveau. Mais dans le cas de la Samsung Galaxy Watch5, cela vaut la peine de remplacer la smartwatch qui a deux, trois ou presque quatre ans par le modèle actuel. Surtout si vous possédez toujours une Galaxy Watch Active, le passage à la Watch5 implique de nombreuses améliorations, petites et grandes, que vous apprécierez et aimerez rapidement.

Il est temps de retirer l’ancienne Galaxy Watch3. (Photo : Samsung)

En parlant de cela : « Un nouvel amour est comme une nouvelle vie » – ils disent que cela s’applique aux relations. Mais cet ensemble convient également au Samsung Galaxy Watch5 si vous possédiez auparavant l’un des ancêtres les plus anciens. L’interaction du système d’exploitation Wear OS et du capteur BioActive avec ses innombrables données de santé est un grand plaisir – depuis la Watch4.

Il est temps pour la Galaxy Watch5. (Photo : Samsung)

Si vous avez eu des difficultés avec une nouvelle Galaxy Watch, la Watch5 est le bon moment pour faire le changement. Vous recevrez un produit mature, puissant et chic qui vous inspirera et vous fera vite oublier l’ancienne montre.

