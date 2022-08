Le streaming bat le câble pour la première fois et revendique la plus grande part de visionnage de la télévision à ce jour

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le streaming a remporté la plus grande part de visionnage de la télévision en juillet pour la toute première fois. Le nombre de téléspectateurs en streaming a dépassé celui de la diffusion dans le passé, mais c’est la première fois que le streaming l’emporte également sur le câble selon les nouvelles données de l’analyse mensuelle de Nielsen sur les plates-formes de diffusion télévisuelle.

Le streaming représentait 34,8% de la consommation totale de télévision le mois dernier, devançant de peu la part de 34,4% du câble. L’écoute de la diffusion représentait 21,6 % du gâteau.

L’utilisation du streaming a augmenté de 3,2 % par rapport à juin et de 22,6 % d’une année sur l’autre. L’utilisation du câble a chuté de 2 % par rapport à juin et de 8,9 % sur une base annuelle, tandis que le volume de diffusion a chuté de 3,7 % par rapport au mois précédent et de 9,8 % par rapport à juillet 2021. Malgré l’évolution des parts d’audience, l’utilisation totale de la télévision était pratiquement identique. par rapport au mois précédent et à la même période un an plus tôt.

Les données de Nielsen révèlent que le public a regardé en moyenne 190,9 milliards de minutes de contenu en streaming par semaine en juillet. À l’exception d’une seule semaine de décembre 2021, les semaines de juillet 2022 représentent les semaines de streaming les plus volumineuses que Nielsen ait jamais enregistrées.

Les géants du streaming, dont Netflix, Hulu, Prime Video et YouTube, ont tous atteint de nouveaux sommets en juillet.

Les téléspectateurs de Netflix ont regardé près de 18 milliards de minutes de Stranger Things le mois dernier, et The Umbrella Academy et Virgin River combinés pour près de 11 milliards de minutes de visionnage supplémentaires. Côté cinéma, The Sea Beast et The Grey Man ont ajouté plus de cinq milliards de minutes au total de Netflix.

Hulu a vu un coup de pouce de la nouvelle saison de Only Murders in the Building et des débuts de The Bear. La nouvelle série The Terminal List et les nouveaux épisodes de The Boys se sont combinés pour plus de huit milliards de minutes de visionnage sur le service de streaming d’Amazon.

Un ralentissement du nouveau contenu sur la télévision traditionnelle ainsi qu’une baisse de la programmation sportive ont également aidé le streaming. Avec les saisons de football professionnel et universitaire qui approchent à grands pas, cependant, la position du streaming au sommet de la colline pourrait être de courte durée.