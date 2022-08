Curieux de savoir combien de stockage Apple a mis dans ses iPads au fil des ans ou combien de stockage votre iPad actuel a (ou aurait pu avoir) ? Lisez la suite pour consulter la liste complète de stockage de l’iPad pour connaître les capacités fournies avec chaque modèle d’iPad.

L’iPad a connu une évolution considérable au fil des ans en matière de stockage. Lorsque Apple a lancé l’iPad pour la première fois avec des capacités limitées, ils correspondent désormais aux niveaux de stockage Mac/PC.

En plus de ce guide sur le stockage de l’iPad, nous avons des listes complètes sur la capacité de la batterie de l’iPhone et de l’iPad, la mémoire, les puces, etc. :

Avant de consulter les spécifications ci-dessous, connaissez-vous les options de stockage de l’iPad d’origine ?

Par ailleurs, vous pouvez vérifier le stockage disponible sur votre propre iPad en vous rendant dans Paramètres> Général> Stockage iPhone.

Ok, voici la liste complète de stockage de l’iPad…

Liste de stockage iPad : spécifications de capacité pour chaque modèle

Stockage iPad Pro 11″ 3ème génération ? 128, 256, 512 Go, 1 To ou 2 To (spécifications complètes) Stockage iPad Pro 12,9″ 5ème génération ? 128, 256, 512 Go, 1 To ou 2 To (spécifications complètes) Stockage iPad Air 5ème génération ? 64 ou 256 Go (spécifications complètes) Stockage iPad mini 6ème génération ? 64 ou 256 Go (spécifications complètes) Stockage iPad Air 4ème génération ? 64 ou 256 Go (spécifications complètes) Stockage iPad Pro 11″ 2ème génération ? 128, 256, 512 Go ou 1 To (spécifications complètes) Stockage iPad Pro 12.9″ 4ème génération ? 128, 256, 512 Go ou 1 To (spécifications complètes) Stockage iPad mini 5ème génération ? 64 ou 256 Go (spécifications complètes) Stockage iPad Air 3ème génération ? 64 ou 256 Go (spécifications complètes) Stockage iPad Pro 11″ 1ère génération ? 64, 256, 512 Go ou 1 To (spécifications complètes) Stockage iPad Pro 12.9″ 3ème génération ? 64, 256, 512 Go ou 1 To (spécifications complètes) Stockage iPad Pro 10.5″ ? 64, 256 ou 512 Go (spécifications complètes) Stockage iPad Pro 12,9″ 2ème génération ? 64, 256 ou 512 Go (spécifications complètes) Stockage iPad Pro 9.7″ ? 32, 128 ou 256 Go (spécifications complètes) Stockage iPad Pro 12.9″ 1ère génération ? 32, 128 ou 256 Go (spécifications complètes) Stockage iPad mini 4ème génération ? 16, 32, 64 ou 128 Go (spécifications complètes) Stockage iPad mini 3ème génération ? 16, 64 ou 128 Go (spécifications complètes) Stockage de l’iPad Air 2 ? 16, 32, 64 ou 128 Go (spécifications complètes) Stockage iPad mini 2 ? 16, 32, 64 ou 128 Go (spécifications complètes) Stockage de l’iPad Air ? 16, 32, 64 ou 128 Go (spécifications complètes) Stockage iPad 4ème génération ? 16, 32, 64 ou 128 Go (spécifications complètes) Stockage iPad 3ème génération ? 16, 32 ou 64 Go (spécifications complètes) Stockage iPad d’origine ? 16, 32 ou 64 Go (spécifications complètes)

La gamme iPad d’Apple

Quel stockage iPad vous a le plus surpris ? Ou qu’avez-vous trouvé de plus intéressant dans la façon dont Apple a utilisé le stockage sur iPad au fil des ans ? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!

Merci d’avoir lu notre liste de stockage iPad !

