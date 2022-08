Des scientifiques sont sur le point de faire revivre un animal disparu depuis des décennies

C’est le tigre de Tasmanie, un marsupial carnivore aussi appelé thylacine, qui pourrait revenir peupler les bois australiens en exploitant les progrès de la génétique, la récupération d’ADN ancien et la reproduction artificielle.

Benjamin, le dernier thylacine / biotechnologyonline.gov.au

Près d’un siècle après son extinction, le tigre de Tasmanie pourrait revivre. Des scientifiques australiens et américains engagés dans ce projet ambitieux ont récemment fait un grand pas en avant dans le programme de désextinction du marsupial carnivore, également connu sous le nom de thylacine (Thylacinus cynocéphale), séquençant le génome d’un jeune spécimen et annonçant la création d’un laboratoire de restauration génétique pour tenter de recréer le thylacine et de le réintroduire dans son ancien habitat naturel. Le laboratoire, activé par l’Université de Melbourne, s’appuiera sur la collaboration de la société de biotechnologie Colossal Biosciences basée au Texas, déjà active dans un projet tout aussi ambitieux, sinon plus audacieux, pour redonner vie au mammouth laineux.

Le nouveau projet tirera parti des progrès réalisés dans la récupération de l’ADN, l’édition de gènes et la reproduction artificielle pour « recréer un thylacine», comme l’explique Andrew Pask, professeur à l’Université de Melbourne et directeur du Thylacine Integrated Genetic Restoration Research Lab, qui dirige l’initiative. « Nous soutenons fermement que, tout d’abord, nous devons protéger notre biodiversité contre de nouvelles extinctions, mais malheureusement, nous ne constatons pas de ralentissement de la perte d’espèces. – Pask a dit -. Cette technologie offre le potentiel de résoudre ce problème et pourrait être appliquée dans des circonstances exceptionnelles où des espèces fondamentales ont été perdues« .

D’apparence canine, bien que souvent comparé aux hyènes en raison de son dos rayé, le thylacine a disparu il y a environ 2 000 ans pratiquement partout en Australie sauf sur l’île de Tasmanie, où il a survécu jusque dans les années 1930. Étant un carnivore super prédateur, c’est-à-dire à Au sommet de la chaîne alimentaire, il a joué un rôle clé dans son écosystème, mais cette nature l’a rendu impopulaire auprès des humains, notamment auprès des colons européens qui l’ont intensivement chassé, le considérant comme un animal dangereux pour les élevages. Ce phénomène, encouragé par le système de primes sur les animaux tués ainsi que l’invasion humaine de son habitat naturel et la concurrence avec le dingo, a conduit l’espèce à l’extinction. Le dernier spécimen connu, nommé Benjamin, est mort en captivité en 1936 au zoo de Beaumaris à Hobart, en Tasmanie, quelques jours seulement après que l’espèce a été reconnue comme protégée par le gouvernement.

Le projet de faire revivre le tigre de Tasmanie

Le programme de désextinction de la thylacine comprend plusieurs étapes, en commençant par reconstruire le génome de l’animal éteint et en le comparant à une espèce vivante avec un ADN similaire, un marsupial carnivore de la taille d’une souris appelé dunnart à queue grasse. Cette comparaison, illustrée par le professeur Pask, permet de comprendre quelles sont les régions du génome qui diffèrent entre les deux espèces afin de passer à l’étape suivante. « Nous prélevons ensuite des cellules vivantes de notre dunnart et modifions leur ADN à chaque point où il diffère de celui du thylacine. Nous concevons essentiellement notre cellule dunnart pour qu’elle devienne une cellule de tigre de Tasmanie« .

Pour cette procédure, l’équipe utilisera l’expérience d’édition génétique développée par George Church, professeur de génétique à la Harvard Medical School et co-fondateur de Colossal Biosciences, et sera appliquée aux cellules souches de dunnart qui, avec des techniques de procréation assistée, seront utilisé pour créer un embryon, qui est ensuite transféré dans un utérus artificiel ou un dunnart en tant que mère porteuse pour la gestation. « Notre objectif ultime avec cette technologie est de restaurer cette espèce dans la nature, où elle a joué un rôle absolument essentiel dans l’écosystème. Notre espoir ultime est donc de voir un jour le Thylacine errer à nouveau dans la brousse de Tasmanie. – Pask indiqué -. La réintroduction d’espèces telles que celles-ci nécessitera d’étudier l’animal et son interaction dans l’écosystème sur plusieurs saisons et de vastes zones de terres fermées avant d’envisager une réintroduction complète.« .

L’équipe n’a pas fixé de calendrier pour le projet, bien qu’elle pense que cela prendra moins de temps que d’efforts pour redonner vie au mammouth laineux, compte tenu également du fait que les éléphants (qui seront utilisés pour donner naissance à des hybrides de mammouth) ont du plomb. gestation beaucoup plus longue que chez les dunnarts. Les chercheurs pensent également que la technique pourrait également aider d’autres marsupiaux vivants, tels que le diable de Tasmanie, menacés par la maladie et le changement climatique. « Les technologies que nous développons pour déséteindre le thylacine ont toutes des bénéfices immédiats pour la conservation des espèces marsupiales. Pour les protéger de l’extinction, des échantillons de tissus congelés de populations de marsupiaux vivants ont déjà été collectés dans des biobanques, bien que nous manquions encore de technologie pour créer des cellules souches à partir de ces tissus. Mais c’est une technologie que nous allons développer dans le cadre de ce projet» a conclu Pask.