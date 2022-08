Fluid One vous permet de pointer votre iPhone vers un appareil domestique intelligent pour le contrôler – pour 800 $

En décembre de l’année dernière, nous avons vu une preuve de concept intéressante de pouvoir contrôler les appareils domestiques intelligents simplement en pointant votre iPhone vers eux. Maintenant, une startup appelée Fluid One a amené ce développeur à bord et a ajouté la pièce manquante du puzzle : le matériel.

La démo vidéo ci-dessous semble extrêmement élégante, mais la configurer pour une maison typique ne sera pas bon marché, à 800 $ au prix Kickstarter…

Arrière plan

La puce U1 Ultra Wide Band de l’iPhone lui permet de déterminer sa proximité avec d’autres appareils UWB et de déterminer leur distance et leur direction. C’est la méthode utilisée pour localiser précisément les AirTags dans la maison.

J’ai été incroyablement impressionné par cela lorsque je l’ai testé.

J’ai testé cela en demandant à ma petite amie de cacher mes clés, puis je suis allé les chercher avec l’application Find My. La façon dont cela fonctionne ressemble vraiment à de la magie. J’errai le long du couloir jusqu’à ce qu’il capte le signal, puis il m’indiqua à la fois la distance et la direction avec une précision incroyable. Il m’a littéralement guidé vers leur emplacement précis au fond d’une étagère sans qu’il soit nécessaire d’activer le son. J’ai été époustouflé par la façon dont cela a fonctionné!

Le développeur iOS Bastian Andelefski a vu le potentiel de cela pour un moyen beaucoup plus efficace de contrôler les appareils HomeKit.

J’ai été inspiré à l’origine par la façon dont « Find My » vous donne une direction et une distance par rapport à l’appareil que vous recherchez. Si vous redéfinissez le problème de « où est la balise » à « où suis-je par rapport à la balise » et que vous vous assurez que la balise ne bouge pas, vous vous retrouvez avec un très bon positionnement à l’intérieur. Le « champ de vision » des iPhones en matière d’UWB est cependant assez limité, donc pour permettre à l’utilisateur de se déplacer librement, j’ai dû le combiner avec ARKit. Fondamentalement, la puce U1 fournit un emplacement connu dans la pièce et à partir de là, ARKit prend le relais et suit votre mouvement par rapport à ce point.

Le problème était le manque de matériel UWB adapté, et c’est là que Fluid One entre en jeu. Il a amené Andelefski à bord, puis a créé une campagne Kickstarter pour financer le matériel.

Fluide Un

Le système Fluid One utilise efficacement un tas d’AirTags surdimensionnés appelés Smart Nodes. En plaçant l’un d’eux sur chaque mur d’une pièce, l’application sait dans quelle direction vous l’orientez. Vous pouvez ensuite pointer sur des appareils domestiques intelligents individuels et marquer leurs emplacements.

L’application crée un modèle de réalité augmentée de votre maison pour « voir » où se trouve chaque appareil, puis les nœuds intelligents ainsi que la carte de votre maison permettent à l’application d’identifier chaque appareil vers lequel vous pointez.

Vous pouvez également vous passer de capteurs de mouvement, car le système détermine où vous vous trouvez depuis l’emplacement de l’iPhone dans votre poche, et peut donc faire des choses comme allumer et éteindre les lumières lorsque vous approchez et partez.

Le résultat, selon l’entreprise, est un contrôleur vraiment intelligent.

Chez Fluid, nous visons à connecter de manière transparente vos actions, vos décisions et votre maison – en faisant de l’environnement qui vous entoure sa propre interface réactive. Pour apporter cette vision à votre maison, nous avons construit Fluid One, la prochaine génération de contrôle et d’automatisation intelligents de la maison, le tout sur votre smartphone. C’est le premier système de maison intelligente à permettre une interaction intuitive avec votre environnement, en pointant, en faisant des gestes ou en vous déplaçant dans votre maison. Pas besoin de transporter des télécommandes supplémentaires ou d’installer d’autres matériels encombrants dans votre maison. […] Notre tableau de bord holistique rend automatiquement une réplique virtuelle personnalisée de votre maison, vous permettant d’accéder, de surveiller et de contrôler les états de tous vos appareils de n’importe où. Pour garantir que l’interface est intuitive et facile à utiliser, nous prenons en charge les personnalisations du rendu pour correspondre aux détails uniques de votre maison. Accédez et visualisez rapidement les états de tous vos appareils, dans une vue d’ensemble réaliste de votre maison, et surveillez les résumés de vos appareils dans chaque pièce en un seul double-clic

Mais… c’est un Kickstarter, et c’est extrêmement cher

Nous ne couvrons normalement pas les campagnes de financement participatif tant qu’un projet n’est pas entièrement financé, et ils peuvent nous fournir un prototype fonctionnel à tester. C’est parce qu’il est malheureusement trop courant que les choses tournent mal et que les leakers de fonds ne reçoivent pas leur kit promis.

Celui-ci, nous le couvrons non pas parce que nous vous suggérons de le soutenir, mais parce que c’est une idée intéressante.

Même si vous êtes satisfait des risques, Fluid One est incroyablement cher. Alors que les options commencent à 249 $, cela ne couvre qu’une seule pièce. Pour couvrir même un appartement de taille modeste, vous aurez besoin du kit Pro, qui commence à 749 $.

Voici le compromis que j’aimerais voir

Personnellement, je ne suis pas intéressé à pointer mon iPhone vers quelque chose pour le contrôler, même si c’était beaucoup plus abordable. Cela ressemble trop à un retour en arrière dans le temps aux contrôleurs infrarouges.

Ce que je aurait comme, cependant, est que l’application Home sache dans quelle pièce je me trouve et affiche l’écran correspondant à cette pièce. Bien que je veuille parfois contrôler des appareils dans d’autres pièces, je dirais que 98% de mon utilisation de la maison intelligente contrôle des choses dans la pièce dans laquelle je me trouve actuellement. Donc, si Apple pouvait utiliser ce type de technologie pour simplement comprendre où Je suis à la maison et j’affiche par défaut l’écran de l’application Accueil pour cette pièce, j’en serais très heureux.

Quelle est ton opinion? Regardez la vidéo ci-dessous et partagez vos impressions sur nos réseaux sociaux.

