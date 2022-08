Pouvez-vous jailbreaker un téléviseur Roku ? [Roku Jailbreak Guide]

Avez-vous déjà pensé à personnaliser ou à modifier votre appareil Roku ? Le terme pour cela s’appelle jailbreaking. Une fois que vous avez jailbreaké un appareil Roku, vous obtenez un accès supplémentaire à l’appareil qui vous permet d’installer des applications tierces et de pouvoir utiliser davantage le système d’exploitation Roku que la façon dont vous êtes censé l’utiliser. Alors, pouvez-vous jailbreaker un téléviseur Roku, et le jailbreak d’un appareil Roku est-il similaire au jailbreak d’un iPhone ou à l’enracinement d’un appareil Android ? Eh bien, vous devrez lire la suite pour en savoir plus.

Comment jailbreaker un téléviseur Roku

Le jailbreak d’un appareil présente des avantages et des inconvénients. Mais comme vous ne savez pas si vous pouvez jailbreaker Roku ou non, les avantages et les inconvénients n’ont pas d’importance. Alors découvrons d’abord cela.

Pouvez-vous jailbreaker un téléviseur Roku

Donc, la grande question est de savoir si vous pouvez jailbreaker un appareil Roku ? Eh bien, la réponse est non. Vous ne pouvez pas jailbreaker un appareil Roku. Mais ensuite, vous vous demanderez pourquoi tant de gens parlent de jailbreaker les appareils Roku alors que vous ne pouvez pas les jailbreaker. Vous voyez, en ce qui concerne les appareils Roku, le terme jailbreaking est utilisé de manière très vague. Étant donné que le jailbreak entraînerait normalement l’utilisation de l’appareil d’une manière autre que celle pour laquelle il est destiné à être utilisé. Il est destiné à tous les téléviseurs Roku, y compris TCL Roku TV, Hisense Roku TV, etc.

Voici donc les avantages du Jailbreak dont vous pouvez profiter sur votre TV Roku. La plupart des utilisateurs souhaitent jailbreaker leur Roku TV pour installer des applications tierces sur Roku TV. Et voici donc les méthodes que vous pouvez suivre pour obtenir des applications qui ne sont pas présentes dans la boutique Roku.

Diffuser des applications via Screen Mirroring

Désormais, l’un des moyens les plus simples d’obtenir des applications tierces sur votre appareil Roku consiste à utiliser la fonction de mise en miroir d’écran. Avec la mise en miroir d’écran, vous pouvez mettre en miroir l’écran de votre mobile ou de votre PC sur votre appareil Roku. Cette fonctionnalité fonctionne parfaitement lorsque les deux appareils sont connectés au même WiFi. Voici les étapes à suivre pour activer la mise en miroir d’écran sur votre appareil Roku.

Allumez l’appareil Roku et connectez-le à votre réseau WiFi. Maintenant, appuyez sur le bouton Accueil de votre télécommande Roku.

Accédez à Paramètres et faites défiler un peu jusqu’à ce que vous trouviez l’option Screen Mirroring. Sélectionnez le mode Screen Mirroring et choisissez entre Demander ou Toujours autoriser.

Enfin, vous devez activer la mise en miroir d’écran sur votre appareil mobile. Vous pouvez suivre ce guide.

Grâce à la puissance de la duplication d’écran, vous pouvez simplement diffuser n’importe quoi sur votre appareil Roku pour le regarder sur grand écran.

Activer le mode développeur sur Roku

L’activation du mode développeur est un excellent moyen d’installer et de diffuser du contenu tiers sur votre appareil Roku. L’activation du mode développeur sur l’appareil Roku est légale et vous n’aurez aucun problème avec l’activation de la fonctionnalité. Voici comment activer le mode développeur sur votre appareil Roku.

Conditions préalables

Avant d’activer le mode développeur sur votre appareil Roku, vous devez d’abord vous connecter ou créer votre compte développeur qui pourra ensuite être utilisé pour vous connecter à votre appareil Roku. Vous devez vous diriger ici pour vous connecter au programme développeur de votre téléviseur Roku. Une fois que vous êtes connecté au compte, vous pouvez suivre ces étapes pour activer le mode développeur sur votre appareil Roku.

Tout d’abord, allumez le téléviseur Roku. Maintenant, vous devez appuyer trois fois sur le bouton Accueil de votre télécommande. Appuyez deux fois sur le bouton haut. Et enfin, le droite, gauche, droite, gauche et droite boutons. L’écran Paramètres du développeur devrait maintenant apparaître sur votre écran. Notez que vous verrez un lien à gauche de l’écran. Notez ce lien car il sera utilisé plus tard. Sélectionnez maintenant l’option qui dit activer Application Installer. Sur l’écran suivant, acceptez les accords de licence, puis entrez un mot de passe. Après avoir entré le mot de passe, votre appareil Roku va maintenant redémarrer.

Installer des applications tierces sur Roku TV

Maintenant que vous avez activé le mode développeur sur votre appareil Roku, l’étape suivante consiste à installer des applications tierces sur Roku TV. Pour cela, vous aurez besoin d’un PC et également d’une connexion WiFi sur l’appareil Roku et le PC. Voici les étapes à suivre pour installer des applications tierces sur votre téléviseur Roku.

Sur votre PC, lancez le navigateur Web et entrez l’URL affichée sur votre appareil Roku. Il vous sera demandé d’entrer un nom d’utilisateur et un mot de passe. Le nom d’utilisateur sera rokudev. Pour le mot de passe, vous devrez saisir le même mot de passe que celui saisi lors de l’activation du mode développeur sur votre téléviseur Roku. Vous verrez maintenant l’écran d’installation de l’application. Sur cet écran, vous pourrez faire glisser et déposer des fichiers zip de chaînes pouvant être installés sur votre appareil Roku. Si vous n’avez aucune idée de ces chaînes, vous pouvez télécharger quelques exemples de chaînes à partir de cette page GitHub. De cette façon, vous pourrez installer des chaînes privées ou même créer votre chaîne que vous pourrez charger sur votre appareil Roku.

Derniers mots

Ceci conclut le guide sur la façon de jailbreaker un téléviseur Roku. Que vous possédiez un appareil TCL Roku ou un appareil Hisense Roku, vous pourrez jailbreaker ces appareils en tenant compte du fait que Jailbreak utilise des applications tierces. La meilleure partie à ce sujet est que vous n’avez pas besoin d’utiliser un ordinateur ou même un appareil Android ou iOS pour jailbreaker votre appareil Roku. Nous espérons que ce guide vous aidera à comprendre ce qu’est le jailbreak d’un appareil Roku et comment vous pouvez jailbreaker un appareil Roku. si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

