OnePlus 10 Pro reçoit la mise à jour bêta 2 ouverte d’OxygenOS 13 avec des corrections de bugs

En mai, OnePlus a initialement commencé à tester son dernier skin OxygenOS 13 sur le produit phare OnePlus 10 Pro. Plus tard, le téléphone récupère une mise à niveau plus stable via le programme bêta ouvert. Et maintenant, l’appareil reçoit une mise à niveau logicielle incrémentielle avec quelques correctifs et améliorations. Si vous êtes un fier propriétaire de OnePlus 10 Pro et que vous souhaitez essayer la dernière mise à jour Android et OxygenOS, voici tout ce que vous devez savoir.

OnePlus lance la nouvelle mise à niveau bêta ouverte de manière progressive, si votre téléphone fonctionne déjà sur la première version bêta ouverte, vous la recevrez dans quelques jours. Mais si vous êtes sur Android 12 stable, vous devrez vous inscrire au programme bêta pour goûter aux nouvelles fonctionnalités d’OxygenOS 13 centré sur Android 13, assurez-vous que votre téléphone fonctionne sur la version logicielle A.15 ou A.16. . Si votre téléphone utilise une version plus ancienne, mettez-le à jour avec la dernière version du logiciel.

Le nouveau logiciel incrémentiel apporte les nouveaux éléments Aquamorphic Design, le widget d’horloge mondiale de l’écran d’accueil avec prise en charge de différents fuseaux horaires, l’assistant de réunion pour réduire les distractions lors de la réunion, le moteur de calcul dynamique pour améliorer l’expérience globale du système sur votre téléphone, et bien d’autres. Voici la liste complète des modifications et des correctifs.

Conception aquamorphique Ajoute les couleurs du thème Aquamorphic Design pour un confort visuel amélioré. Applique la philosophie Aquamorphic Design aux animations pour les rendre naturelles et vives. Ajoute un widget d’horloge mondiale sur l’écran d’accueil pour afficher l’heure dans différents fuseaux horaires. Mises à niveau vers Quantum Animation Engine 4.0, avec une nouvelle fonction de reconnaissance du comportement, qui reconnaît les gestes complexes et fournit des interactions optimisées. Applique des mouvements physiques réels aux animations pour les rendre plus naturelles et intuitives. Optimise les polices pour une meilleure lisibilité. Enrichit et optimise les illustrations des fonctionnalités en incorporant des éléments multiculturels et inclusifs.

Efficacité Ajoute Meeting Assistant pour améliorer la connexion à la réunion et introduit une option pour rendre les notifications plus subtiles et moins gênantes. Ajoute des dossiers volumineux à l’écran d’accueil. Vous pouvez maintenant ouvrir une application dans un dossier agrandi en un seul clic et tourner les pages du dossier d’un simple glissement. Ajoute le contrôle de la lecture multimédia et optimise l’expérience des paramètres rapides. Ajoute plus d’outils de balisage pour l’édition de capture d’écran. Optimise l’étagère. Glisser vers le bas sur l’écran d’accueil fera apparaître l’étagère par défaut. Vous pouvez rechercher du contenu en ligne et sur votre appareil.

Interconnexion transparente Optimise la connectivité des écouteurs pour offrir une expérience plus fluide

Personnalisation Optimise Bitmoji pour offrir plus d’animations Always-On Display. Optimise l’affichage Insight Always-On, avec des paramètres d’affichage Always-On plus personnalisés disponibles. Optimise l’affichage permanent de Canvas, avec plus d’outils de dessin et de couleurs de ligne disponibles

Sécurité et confidentialité Ajoute une fonctionnalité de pixellisation automatique pour les captures d’écran des chats. Le système peut identifier et pixelliser automatiquement les images de profil et afficher les noms dans une capture d’écran de chat pour protéger votre vie privée. Ajoute l’effacement régulier des données du presse-papiers pour la protection de la vie privée. Optimise le coffre-fort privé. L’Advanced Encryption Standard (AES) est utilisé pour chiffrer tous les fichiers afin d’améliorer la sécurité des fichiers privés.

Santé et bien-être numérique Ajoute Kid Space, fournissant une limite de temps d’écran, des rappels de lumière ambiante et des fonctions d’affichage de protection des yeux.

Optimisation des performances Ajoute Dynamic Computing Engine pour améliorer la vitesse du système, la stabilité, la durée de vie de la batterie et l’expérience de l’application. Optimise les effets Dolby Sound avec une meilleure perception spatiale du champ sonore et une source sonore plus précise.

Expérience de jeu Mises à niveau vers HyperBoost GPA 4.0 pour stabiliser la fréquence d’images et équilibrer les performances et la consommation d’énergie dans les scénarios clés.

Système Améliore la stabilité du système pour certains scénarios. Résout un problème où les icônes se chevauchaient parfois dans les paramètres rapides. Résout un problème où un panneau peut être automatiquement extrait de la barre d’état dans certains cas. Résout un problème qui pouvait entraîner une réponse lente de la luminosité automatique. Résout un problème de scintillement occasionnel qui peut survenir lorsque l’écran de votre appareil est éteint ou allumé. Résout un problème où l’arrière-plan des paramètres rapides peut apparaître transparent. Résout un problème où vous pourriez ne pas être en mesure de réveiller votre écran en appuyant deux fois dessus en mode Invité. Résout un problème où votre écran peut être lent à se réveiller lorsque le bouton d’alimentation est enfoncé. Résout un problème où la catégorie « Autre » peut occuper une grande partie de l’espace de stockage de votre appareil.

Caméra Résout un problème de décalage de la caméra.



OnePlus partage également une liste de problèmes connus sur la bêta ouverte OnePlus 10 Pro OxygenOS 13 secondes, voici la liste complète.

RCC ne peut pas fonctionner normalement dans cette version. La version de l’opérateur (Zain) au Koweït ne peut pas envoyer de MMS. La version de l’opérateur (Telecom) en Macédoine du Nord ne peut pas envoyer d’IMS. Il n’y a pas de réponse lorsque vous cliquez sur Capturer le journal après avoir basculé sur Plusieurs utilisateurs/Cloneur système/Langues. (Vous devez d’abord changer d’utilisateurs multiples/cloneur de système/langues avant de capturer le journal dans l’outil de rétroaction). Un point s’affichera anormalement lors de l’appairage Bluetooth. Les photos peuvent être floues lorsque vous prenez plusieurs photos de personnes avec le mode Ultra Dark et effectuez un zoom arrière en même temps. L’écran se fige lors de la prise de vidéos dans des scénarios spécifiques. Les images peuvent être noires lorsque vous prenez des photos dans l’obscurité avec le mode Nuit. Un point s’affiche anormalement dans la barre d’état.

Si vous possédez un OnePlus 10 Pro et que vous souhaitez essayer la version bêta ouverte sur votre téléphone, vous pouvez vous diriger vers le Message du forum de la communauté OnePlus pour plus de détails.

Vous aimerez peut-être aussi – Téléchargez Google Camera 8.4 pour OnePlus 10 Pro

Si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire dans la section des commentaires. Aussi, partagez cet article avec vos amis.

Vérifiez également :