Microsoft Dev Box propose déjà ses Workstations dans le cloud

En mai, Microsoft a annoncé Dev Box, qui permet aux développeurs de profiter d’environnements préconfigurés pour écrire du code sans se soucier de l’architecture. Cependant, à l’époque, le service n’était disponible qu’en avant-première privée avec une liste d’attente. Aujourd’hui, il est déjà accessible à tous.

L’idée derrière Dev Box est d’offrir des stations de travail hébergées dans le cloud et prêtes pour les développeurs. Ceux-ci s’intègrent aux environnements de déploiement Azure, Intune et Endpoint Manager, afin que vous puissiez être opérationnel en un rien de temps avec les modèles de projet existants.

Découvrez comment votre projet fonctionne sur n’importe quelle plateforme avec Dev Box

La motivation derrière cette solution est également de réduire le casse-tête des administrateurs informatiques. Surtout en ce qui concerne l’intégration des ressources et l’acquisition de matériel, la conformité et la sécurité. Cela facilite également la tâche des développeurs car les outils dont ils ont besoin sont déjà installés sur une Dev Box. Il leur suffit de le mettre en place et de le faire fonctionner, de créer une preuve de concept, puis de supprimer l’environnement. Un avantage clé du service géré est le fait qu’il est accessible de n’importe où, car il est disponible via le Web.

L’accès à la Dev Box peut être contrôlé avec Azure Active Directory (AAD) et différentes machines peuvent être lancées pour différents cas d’utilisation. Ces machines démarrent avec 4 vCPU/16 Go de RAM et vont jusqu’à 32 vCPU/128 Go de RAM. Microsoft a noté ce qui suit :

La flexibilité et la productivité des développeurs ne peuvent pas se faire au détriment de la sécurité ou de la conformité. Microsoft Dev Box est basé sur Windows 365, ce qui permet aux administrateurs informatiques de gérer facilement les boîtes de développement. De la même manière que les appareils physiques et les PC dans le cloud via Microsoft Intune et Microsoft Endpoint Manager.

Les administrateurs informatiques peuvent définir des politiques d’accès conditionnel pour s’assurer que les utilisateurs n’accèdent qu’aux boîtiers de développement à partir d’appareils conformes. Tout en gardant les boîtes de développement à jour en utilisant des mises à jour de qualité accélérées. Déploiement de correctifs zero-day dans toute l’organisation pour isoler rapidement les appareils compromis. L’analyse approfondie des appareils d’Endpoint Manager facilite l’audit de la santé des applications. Ainsi que l’utilisation d’appareils et d’autres mesures critiques. Cela donne aux développeurs la confiance nécessaire pour se concentrer sur leur code. Sachant qu’ils n’exposent pas l’organisation à des risques inutiles.

Un nouveau service de paiement à l’utilisation Azure

Comme il s’agit d’un service géré sur une base de paiement à l’utilisation, la tarification est basée sur l’utilisation horaire et dépend fortement de votre consommation de ressources. L’automatisation peut être mise en œuvre pour « à réchauffer » une Dev Box en début de journée et faites-la s’arrêter lorsqu’elle est inactive vers la fin de la journée.

Maintenant que la Dev Box est disponible en préversion publique, les organisations intéressées peuvent se rendre sur le portail Azure pour télécharger leurs environnements préférés. Nous vous laissons le lien avec plus d’informations sur Microsoft Dev Box.