Les utilisateurs d’Instagram peuvent désormais publier des Reels sur Facebook

Meta a annoncé mardi de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs de Facebook et d’Instagram alors que la société se concentre sur la concurrence avec TikTok. En plus d’une nouvelle façon de créer des bobines à l’aide d’histoires précédemment partagées, les utilisateurs d’Instagram peuvent désormais publier des bobines sur Facebook.

La société permet aux créateurs d’atteindre plus facilement un public encore plus large avec Reels en leur permettant de partager le même contenu sur Instagram et Facebook (via Engadget). De cette façon, les utilisateurs peuvent même profiter des programmes de monétisation proposés par les deux plateformes. Il convient de noter que la fonctionnalité Reels est devenue disponible dans le monde entier sur Facebook plus tôt cette année.

Mais ce n’est qu’une des nouvelles fonctionnalités des réseaux sociaux de Meta. Sur Facebook, les créateurs peuvent désormais créer des Reels à partir des Stories qu’ils ont déjà partagées. Il est donc maintenant plus facile que jamais de créer des Reels avec vos souvenirs préférés.

Un autre changement à venir sur Instagram et Facebook Reels est l’ajout de l’sticker « Ajouter le vôtre » qui est devenu très populaire sur Instagram Stories. Cet sticker permet aux utilisateurs de créer une nouvelle histoire à partir d’une tendance en un seul clic, et désormais cette même expérience sera également disponible dans Reels. Ceci, bien sûr, devrait motiver encore plus d’utilisateurs à créer leurs propres bobines.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Reels est essentiellement l’alternative Facebook et Instagram à TikTok. Les créateurs peuvent partager de courtes vidéos verticales avec de l’audio, de la musique et des filtres originaux. Plus récemment, Facebook a même annoncé la fin de sa plateforme « Live Shopping » au profit de Reels.

Meta indique que ces fonctionnalités sont désormais déployées auprès des utilisateurs du monde entier. Alors si vous ne les voyez pas encore sur vos réseaux sociaux, attendez encore un peu.

Instagram se retire du design inspiré de TikTok après une controverse

Il y a quelques semaines, le patron d’Instagram, Adam Mosseri, a partagé une vidéo dans laquelle il a admis qu’Instagram se concentre plus que jamais sur la vidéo. Cependant, cela a bouleversé beaucoup de gens – ce qui a même conduit les influenceurs Kylie Jenner et Kim Kardashian à dénoncer cette décision de faire d’Instagram davantage TikTok.

Instagram a ensuite déclaré qu’il annulerait certains des changements controversés qu’il avait récemment annoncés. Cela inclut une nouvelle conception plein écran pour le flux fortement inspirée de TikTok. Les utilisateurs d’Instagram étaient également mécontents de l’algorithme montrant plus de contenu suggéré que des comptes qu’ils suivent.

Malheureusement, Mosseri a déclaré que la société envisageait toujours des moyens de modifier le fonctionnement d’Instagram, ce qui indique que ces changements pourraient revenir à l’avenir.

