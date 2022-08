Canva Whiteboards adopte la fonctionnalité iPadOS 16 Freeform avant sa sortie

Aujourd’hui, Canva lance les tableaux blancs, une nouvelle façon de collaborer. Qu’il s’agisse de projets d’atelier ou de brainstorming, Canva Whiteboards prévoit de faciliter la collaboration avec votre équipe, que vous soyez sur Mac, iPhone ou iPad.

Canva Whiteboards fonctionne de manière similaire à ce qu’Apple a en tête avec Freeform, une fonctionnalité iPadOS 16/macOS 13 Ventura qui devrait être disponible plus tard cette année. Apple considère le canevas de Freeform comme l’outil parfait pour « schématiser de nouveaux projets, agréger des actifs importants ou simplement faire du brainstorming sur un tableau limité uniquement par votre imagination », grâce à la collaboration en temps réel.

Vous pouvez lancer votre atelier avec une présentation Canva et transformer votre page en tableau blanc d’un simple clic. Avec les tableaux blancs Canva, vous pouvez facilement naviguer dans le nouvel espace infini grâce aux fonctions de zoom, de panoramique et de défilement. Ajoutez et réagissez aux idées avec des stickers, des graphiques de vote, des formes et des lignes, ainsi que la bibliothèque de 100 millions d’images, de vidéos, de pistes audio et plus de Canva.

Avec une nouvelle fonction de minuterie, il est facile de gérer les ateliers. Si vous travaillez avec une équipe, la minuterie se synchronise automatiquement, gardant tout le monde sur la bonne voie. Il existe également des alertes spéciales qui vous permettent de savoir quand vous avez commencé, qu’il vous reste 10 secondes et quand le temps est écoulé.

Les utilisateurs peuvent sélectionner différents modèles de présentation à partir d’un tableau blanc ou choisir parmi des centaines de modèles de tableau blanc sur mesure pour commencer.

Choisissez des modèles d’organigrammes, de cartes mentales, de structures filaires, de tableaux kanban, de plans de salle, de conceptions d’organisation, d’organigrammes et bien plus encore. Les tableaux blancs Canva sont parfaits pour tracer votre prochaine grande idée.

Avec cette version, Canva dévoile également de nouvelles fonctionnalités pour faciliter encore plus la création de graphiques et de diagrammes. Les utilisateurs peuvent utiliser des notes autocollantes, des formes plus avancées et des lignes de connexion pour illustrer des flux complexes. Que vous créiez des conceptions filaires pour un nouveau produit, que vous créiez un organigramme ou que vous définissiez un nouveau processus, Whiteboards vous couvre.

Enfin, grâce à la collaboration en temps réel de Canva Whiteboards, les utilisateurs peuvent identifier instantanément l’équipe grâce à des curseurs colorés. Outre de brefs commentaires, il est également possible de réagir avec des emojis ou de répondre avec des stickers. Les tableaux blancs peuvent être partagés avec une équipe sous forme de lien ou téléchargés pour capturer les faits marquants à la suite d’un brainstorming.

Les tableaux blancs Canva sont désormais disponibles dans l’application et le site Web Canva. Il est gratuit et disponible sur votre Mac, iPhone et iPad.

