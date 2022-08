Apple Watch lui a sauvé la vie, déclare un vidéaste diabétique de CNET

Crumpe Le producteur vidéo senior et diabétique Justin Eastzer dit qu’une combinaison d’un moniteur de glucose en continu (GCM) et de son Apple Watch lui a sauvé la vie.

Le CGM a détecté une glycémie dangereusement basse, et son Apple Watch l’a réveillé avec une alerte, juste à temps…

Eastzer décrit ce qui s’est passé.

J’ai un diabète de type 1 et je porte un glucomètre continu (CGM) qui mesure ma glycémie. Si ma glycémie devient dangereusement basse, je peux m’évanouir ou tomber dans un coma diabétique. Heureusement, mon CGM se connecte à ma montre et envoie des notifications avant qu’il ne soit trop tard. Cette fonctionnalité m’a sauvé la vie il y a quelques mois.

Je me suis réveillé avec un avertissement de sucre dans le sang dangereusement bas sur mon Apple Watch. J’ai couru jusqu’au frigo, j’ai pris du jus d’orange, je l’ai bu et je me suis évanoui.

Je me suis réveillé quelques minutes plus tard car mon taux de sucre est revenu à la normale. Ce fut l’un des moments les plus effrayants de ma vie, et grâce aux alertes de mon Apple Watch, j’ai pu remédier à l’hypoglycémie avant qu’il ne soit trop tard.