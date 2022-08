Apple en tête du jeu alors qu’il s’attaque à la discrimination basée sur le système des castes en Inde

Un rapport indique aujourd’hui qu’Apple est en avance sur la plupart des grandes entreprises dans la lutte contre une forme de discrimination qui trouve son origine en Inde mais qui a affecté le recrutement d’employés dans la Silicon Valley : le système des castes.

Bien que le système des castes se reflète en partie dans les attitudes à l’égard de la couleur de la peau, la discrimination fondée sur la caste n’est pas rendue explicitement illégale par la loi américaine actuelle…

Le système des castes

Alors que nous ouvririons normalement une pièce comme celle-ci avec une définition succincte, c’est pratiquement impossible dans ce cas.

Le système des castes de l’Inde remonte à environ 1500 avant notre ère, et les universitaires ont eu des arguments longs et non résolus quant à ses origines et classifications exactes. En effet, en 1932, GS Ghurye – largement considéré comme une figure fondatrice de la sociologie indienne – a déclaré que la caste était trop complexe à définir.

Nous ne possédons pas de véritable définition générale de la caste. Il me semble que toute tentative de définition est vouée à l’échec en raison de la complexité du phénomène.

Cependant, il existe au moins des liens entre la caste et le teint.

Bien qu’en théorie, la couleur d’un dalit ne soit pas associée à la caste, on peut dire qu’en raison des types de travailleurs dans lesquels les dalits travaillent généralement, ils sont souvent identifiés comme plus sombres ou « plus sales » que ceux des différentes castes parce qu’ils sont plus souvent exposé au soleil. Dans un pays obsédé par le teint clair, il est souvent suggéré que le système des castes a affecté la façon dont les Indiens voient la peau plus foncée, avec une stigmatisation de la peau foncée attachée aux castes inférieures.

Apple interdit explicitement la discrimination par caste

Aujourd’hui, l’Inde serait la principale source de travailleurs étrangers qualifiés dans le secteur technologique américain, et un Reuter rapport indique qu’Apple a devancé ses rivaux en mettant en place une politique spécifique sur la caste.

Les géants américains de la technologie suivent un cours accéléré moderne sur l’ancien système de castes de l’Inde, Apple émergeant comme l’un des premiers leaders dans les politiques visant à débarrasser la Silicon Valley d’une hiérarchie rigide qui sépare les Indiens depuis des générations. Apple, la plus grande société cotée au monde, a mis à jour sa politique générale de conduite des employés il y a environ deux ans pour interdire explicitement la discrimination fondée sur la caste, qu’elle a ajoutée aux catégories existantes telles que la race, la religion, le sexe, l’âge et l’ascendance. L’inclusion de la nouvelle catégorie, qui n’a pas été signalée auparavant, va au-delà des lois américaines sur la discrimination, qui n’interdisent pas explicitement la caste.

Apple aurait introduit la politique après une plainte pour discrimination fondée sur la caste chez Cisco.

Le régulateur californien de l’emploi a poursuivi Cisco Systems au nom d’un ingénieur de basse caste qui a accusé deux patrons de caste supérieure d’avoir bloqué sa carrière.

Cisco a nié qu’il y avait des preuves de discrimination, mais a également soutenu qu’il n’y avait aucun cas à répondre car la caste n’est pas une classe légalement protégée en Californie. Essentiellement, l’entreprise disait qu’elle aurait le droit légal de discriminer sur la base de la caste si elle le souhaitait ; cette affaire est toujours en attente d’une audience devant le tribunal.

Alors que de nombreuses entreprises technologiques ne savent pas comment résoudre le problème, Apple l’a abordé de front.

La principale politique interne d’Apple en matière de conduite sur le lieu de travail, qui a été vue par Reuters, a ajouté une référence à la caste dans les sections sur l’égalité des chances en matière d’emploi et la lutte contre le harcèlement après septembre 2020. Apple a confirmé qu’il « a mis à jour le langage il y a quelques années pour renforcer que nous interdisons la discrimination ou le harcèlement fondé sur la caste ». Il a ajouté que la formation dispensée au personnel mentionne également explicitement la caste. « Nos équipes évaluent en permanence nos politiques, nos formations, nos processus et nos ressources pour s’assurer qu’ils sont complets », a-t-il déclaré. « Nous avons une équipe diversifiée et mondiale, et nous sommes fiers que nos politiques et nos actions reflètent cela. »

IBM fait de même, mais les politiques révisées par Reuter a montré que de nombreux géants de la technologie n’interdisent pas spécifiquement la discrimination fondée sur la caste en dehors de l’Inde (où elle est illégale), notamment Amazon, Dell, Facebook, Google et Microsoft. Tous ont dit que cela relèverait de leurs interdictions de discrimination existantes.

