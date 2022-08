Les récompenses Apple TV + continuent d’arriver: « Severance » et « Ted Lasso » remportent les victoires de la Hollywood Critics Association

Il y a eu une liste impressionnante de récompenses Apple TV + depuis le lancement du service, et hier soir en a ajouté deux autres, aux Hollywood Critics Association TV Awards.

Tous les deux Rupture et Ted Lasso remporté dans leurs catégories, après un total combiné de 24 nominations entre eux …

Le mois dernier, Apple a célébré le fait qu’Apple TV + a décroché 53 nominations aux Hollywood Critics Association Awards, plus que tout autre service de streaming. Rupture et Ted Lasso a pris la tête d’affiche.

En tant que série dramatique la plus nominée cette année, le thriller sur le lieu de travail d’Apple « Severance » a remporté plusieurs nominations, dont celle de la meilleure actrice et du meilleur acteur pour Britt Lower et Adam Scott ; Meilleur acteur dans un second rôle pour Zach Cherry, Tramell Tillman, John Turturro et Christopher Walken ; et meilleure actrice dans un second rôle pour Patricia Arquette et Dichen Lachman, ainsi que plusieurs nominations pour la réalisation et l’écriture.

Pour la deuxième année consécutive, « Ted Lasso » est la série comique la plus nominée, remportant de nombreuses distinctions, dont celle du meilleur acteur pour Jason Sudeikis ; Meilleure actrice dans un second rôle pour Hannah Waddingham et Juno Temple ; et Meilleur acteur dans un second rôle pour Brett Goldstein, Nick Mohammed et Toheeb Jimoh, plus quatre nominations pour l’écriture et la réalisation. De plus, le spécial des fêtes intitulé « Ted Lasso présente: la moustache de Noël manquante », a été nominé pour la meilleure série courte animée.