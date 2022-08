Buon Ferragosto 2022, images et gifs à télécharger gratuitement pour les voeux du 15 août

Enfin nous sommes le 15 août, c’est-à-dire le 15 août : c’est l’heure des pique-niques et des moments de rafraîchissement du climat torride de cet été 2022. Voici quelques images à envoyer gratuitement sur WhatsApp à vos proches.

Cette année aussi, le 15 août est arrivé, un anniversaire qui pour beaucoup indique aussi pouvoir se déconnecter du travail pour se rafraîchir en cet été 2022 très chaud. Du moins pour les malheureux qui sont encore au travail et pas en vacances. Pour souhaiter Happy Ferragosto 2022, nous avons sélectionné une série d’images et de gifs amusants à télécharger et à envoyer gratuitement sur WhatsApp et sur les réseaux sociaux pour envoyer à vos amis et connaissances une pensée originale pour l’occasion. Un anniversaire qui n’est peut-être pas vraiment connu de tous : le 15 août, en effet, est né comme une fête catholique, car le 15 août on célèbre l’assomption de la Vierge Marie au ciel. Mais traditionnellement, c’est l’occasion de sorties en famille et de profiter du beau temps en compagnie. Le téléchargement des images que nous proposons est simple : maintenez simplement votre doigt sur l’image préférée, puis sélectionnez l’élément « Enregistrer l’image ».

Les plus belles images et phrases pour souhaiter Happy Ferragosto 2022

Que ce soit pour un ami ou un proche, un message envoyé pour vous souhaiter un Happy Ferragosto peut être accompagné d’une belle image, peut-être très colorée pour égayer encore plus ces journées d’été. Voici une sélection de quelques-unes des plus belles images à envoyer sur WhatsApp aujourd’hui.

Des gifs amusants à envoyer sur WhatsApp pour les salutations de Happy Ferragosto 2022

Aujourd’hui est un anniversaire qui est traditionnellement associé à l’amusement et à la légèreté, il est donc juste d’envoyer du contenu qui peut faire sourire ceux qui le reçoivent, comme un joli gif animé thématique. En voici quelques-unes que vous pouvez utiliser gratuitement sur WhatsApp.

Buongiorno et Buon Ferragosto 2022, images sacrées et religieuses pour la fête de l’Assomption

Comme nous l’avons écrit au début, Ferragosto est né comme une fête catholique pour l’ascension de la Vierge Marie au ciel, alors pourquoi ne pas envoyer un message contenant une image sacrée et religieuse à vos amis et parents ? Voici les plus appropriés à envoyer aujourd’hui.