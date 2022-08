Les meilleurs Funko de Batman

Les Batman Funko Pops ne sont pas plus rares que les autres personnages, mais ils sont beaucoup plus demandés en raison de la propre influence du personnage. Batman est un véritable aimant pour les fans de ces jouets et avec le nombre de bandes dessinées, de films et de séries dans lesquels il a joué, il est très facile de trouver des variantes qui mettent des visages et des yeux sur des acteurs aussi connus que Adam West, Michael Keaton, Christian Bale, Ben Affleck, Val Kilmer ou George Clooney.

Funko est avec nous depuis un peu plus de 24 ans maintenant. C’est en 1998 que trois amis décident de développer des produits basés sur leurs personnages préférés avec un design très particulier, qui au fil des années finiront par devenir la Pop que nous connaissons aujourd’hui. Même alors, l’une des premières figurines qu’ils ont publiées concernait Batman, avec un modèle connu sous le nom de Funko Force qui, plus tard, lorsqu’il a été transformé en modèle Pop, a imprimé sur sa boîte le numéro 1 de la collection DC Universe. Green Lantern et Joker étaient deux autres célébrités de la bande dessinée qui ont atterri dans les stores.

Films, séries, BD, il y a des Funkos de tout !

La liste des figurines Batman Funko est interminable et pratiquement toutes ont leur public, qui les recherche pour compléter leurs anciennes collections. La première apparition du Dark Knight a eu lieu dans Detective Comics 27, en 1939, et depuis lors, nous avons vu la série des années 60 avec Adam West et, bien sûr, les films de Tim Burton et Joel Schumacher, la trilogie du Dark Knight, le DCEU (DC Extended Universe) de Warner avec ses combats contre Superman ou The Batman joué par Robert Pattinson. De tout ce qui précède, vous avez à la fois des personnages indépendants tels que les soi-disant moments de cinéma ou les manèges, qui nous montrent le batman monté sur l’un de ses véhicules sophistiqués.

De plus, il n’y a pas que les films et les séries ou les bandes dessinées qui attirent l’attention. Les Funko Pops ont réussi à gagner beaucoup de renommée parmi les joueurs, et c’est pourquoi nous avons également des chiffres basés sur la sensationnelle trilogie Rocksteady de Batman Arkham Asylum et Batman Arkham Knight (de Batman Arkham City, il était prévu de les fabriquer mais ils ont fini par être annulé).

Comment est la collection Funkos Batman ?

Les collections qui incluent le Batman se caractérisent par être très variées et ont presque toujours plus d’un Batman, ainsi que des méchants et des alliés du film, de la série, de la bande dessinée ou du jeu vidéo sur lequel ils sont basés. C’est le cas de la collection la plus récente de The Batman où, sur les six figurines, la moitié sont des versions différentes du Dark Knight, ce qui multiplie chaque jour le phénomène des fans et des collectionneurs.

Et c’est que Batman a l’honneur d’être le personnage avec le plus de figurines fabriquées par Funko dans ses différentes gammes de produits, et le seul qui peut se rapprocher de lui est Spider-Man, à une distance étoilée.

Ce sont les meilleurs Batman Funkos

En tout cas, malgré ce nombre colossal de versions, nous en avons sélectionné dix qui, à elles seules, signifient déjà avoir une collection privilégiée d’un des super-héros les plus populaires de la planète. Leur valeur, leur rareté, qu’elles soient discontinuées ou la fidélité des figurines ont pesé dans leur choix. Ici vous les avez.

Batman blindé (#88)

Bien que le film dont il est issu n’ait peut-être pas plu à beaucoup (Batman v Superman), ce personnage est une très bonne représentation de ce qui est peut-être la meilleure scène de toutes. La caractéristique qui le rend très recherché est le fait qu’il était autrefois exclusif à la boîte d’abonnement épuisée de DC, la Légion des collectionneurs de DC.

Batman – Mode Détective – Bleu (#52)

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une figure très difficile à réaliser, il se faufile dans notre top grâce à son design. Pour ceux d’entre vous qui ont joué à un titre de la saga Batman Arkham de Rocksteady, voici le batman avec sa vision de détective qui fonctionne, tout comme dans le jeu quand on voulait chercher des indices autour de la scène.

Batman contre le Joker – Batman 1989 (#280)

Tirée de l’apogée de ce qui est sans aucun doute un classique dans le genre des super-héros, cette figurine se distingue par ses détails tels que la gargouille, qui est la même que celle du long métrage, ou le fait que le Joker porte des lunettes tirées d’un scène précédente dans laquelle le méchant demande à Batman s’il frapperait quelqu’un avec une paire.

Batman-Silence (#239)

Si l’on met de côté le fait que cette figurine est une représentation parfaite de l’une des vignettes les plus célèbres de Batman, une caractéristique qui la distingue est qu’elle appartient à la collection de figurines qui représentent les bandes dessinées dessinées par le légendaire Jim Lee.

Chevalier Batman (#89)

Ce qui rend cette figurine différente et qui lui permet d’entrer dans notre sélection Top 10, c’est que bien qu’elle date de 2016, elle a un niveau de détail assez élevé, notamment celui du sable au sol dispersé par le masque et les lunettes Batman.

Batman (#1189)

En mars 2022, le film est sorti et, sans aucun doute, il nous a laissé certaines des meilleures interprétations des personnages classiques de DC. Cette figurine nous présente le batman dans une pose très classique lançant les crochets, qui sont l’une de ses armes les plus récurrentes dans The Batman.

Hellbat (#373)

La saga de bandes dessinées qui nous a amené les Dark Knights sont, sans aucun doute, parmi les plus représentatives de ces dernières années. Ce Hellbat a un niveau de détail monstrueux, en plus d’être exclusif à un store pas très courant pour Funko : les Big Apple Collectibles.

Batman qui rit (#256)

Le Batman Who Laughs est le membre le plus célèbre des Dark Knights. Ce qui rend cette figurine si recherchée, c’est le fait qu’elle est sortie alors que ces personnages n’étaient pas si aimés des fans, tant de ceux qui se sont maintenant intéressés à la version la plus cruelle et la plus méchante du héros incarné par Bruce Wayne sont impatients de se procurer ce. De plus, il transmet parfaitement la peur qu’il provoque dans les comics à tous ceux qui le croisent.

Batman dans Batmobile (#282)

Depuis la sortie de The Batman, ses chiffres ont explosé en valeur. Surtout deux : Enigma et celui que nous vous apportons ici. En l’absence d’autres Batmobiles du film au format Funko, cette pièce nous emmène dans l’une des scènes les plus excitantes du film réalisé par Matt Reeves. Si vous êtes intéressé à acquérir ce véhicule, faites-le maintenant avant que le prix ne continue d’augmenter et de monter en flèche.

Batman et le commissaire Gordon – Batman Begins (#291)

Et en premier lieu (pour nous), nous avons un autre moment cinématographique et c’est que ceux-ci, pour des raisons évidentes, ont un haut niveau de détail et de fidélité. Cette pièce a deux éléments qui la rendent très spéciale. Tout d’abord, nous avons un signal de chauve-souris avec lumière. Cette technique a été utilisée par Funko il y a quelques années avec des personnages comme Iron Man et Dark Vador.

Et deuxièmement, que cette scène contient aujourd’hui la seule figure qui ait été faite du commissaire Gordon. De plus, le fait qu’il soit basé sur la trilogie de Christopher Nolan lui donne beaucoup de points supplémentaires.