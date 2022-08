Selon certaines rumeurs, Apple se préparerait à introduire une nouvelle génération de son iPad d’entrée de gamme, également appelé iPad de 10e génération, plus tard cette année. À l’approche de l’automne, nous avons entendu parler de ce nouveau modèle d’iPad, qui devrait apporter un meilleur matériel et un nouveau design. Continuez à lire pendant que nous détaillons tout ce que nous savons sur le nouvel iPad d’entrée de gamme.

Puce bionique A14

Alors que l’iPad de neuvième génération actuel est équipé de la puce A13 Bionic, l’iPad d’entrée de gamme de cette année sera alimenté par la puce A14 Bionic. Cette information a été révélée pour la première fois par Netcost-security.frqui a appris de sources proches du dossier que J272 – qui est le nom de code interne du nouvel iPad – aura la même puce que l’iPhone 12 et l’iPad Air 4.

Le saut de performance de la puce A13 à la puce A14 n’est pas étonnant. Par rapport à l’A13 Bionic, la puce A14 Bionic est environ 30 % plus performante que son prédécesseur. Bien sûr, les améliorations de performances seront plus visibles pour les utilisateurs provenant de modèles d’iPad encore plus anciens, sans oublier que le fait d’avoir une puce plus récente aidera le nouvel iPad à durer plus longtemps car il recevra plus de mises à jour logicielles.

Malheureusement, à moins qu’Apple ne mette plus de RAM dans ce modèle d’iPad, il ne prendra probablement pas en charge Stage Manager. Pour ceux qui ne sont pas familiers, il s’agit d’une fonctionnalité introduite avec iPadOS 16 qui permet un véritable multitâche sur l’iPad car elle permet aux utilisateurs d’ouvrir plusieurs fenêtres d’application en même temps et même d’utiliser l’iPad connecté à un écran externe.

Dans l’iPad Air 4 et l’iPhone 12, la puce A14 Bionic est livrée avec seulement 4 Go de RAM. Pendant ce temps, la puce M1 (qui, selon Apple, est nécessaire pour activer Stage Manager), dispose de 8 Go de RAM.

5G

Pratiquement tous les modèles d’iPhone et d’iPad actuellement vendus par Apple prennent en charge la 5G. Cependant, les versions mobiles de l’iPad de neuvième génération sont toujours limitées à la connectivité LTE. Selon Netcost-security.fr’s sources, l’iPad de 10e génération rejoindra les iPads les plus chers car il prendra également en charge les réseaux 5G plus rapides.

Il convient de rappeler qu’Apple vend différentes versions d’iPad avec Wi-Fi et Wi-Fi + Cellular, alors ne vous attendez pas à ce que la 5G soit disponible sur le modèle de base du nouvel iPad.

L’USB-C arrive sur l’iPad d’entrée de gamme

L’un des changements les plus attendus de l’iPad d’entrée de gamme est peut-être le passage de Lightning à USB-C. À ce stade, l’iPad d’entrée de gamme est le seul modèle d’iPad qui s’appuie toujours sur le connecteur Lightning propriétaire d’Apple plutôt que sur la norme USB-C, qui est désormais disponible dans toute la gamme Mac.

Netcost-security.fr a appris de sources que le nouvel iPad de 10e génération abandonnera le connecteur Lightning au profit de l’USB-C plus moderne. L’USB-C ouvre un monde de possibilités pour les utilisateurs d’iPad, car le connecteur prend en charge des vitesses de transfert plus rapides et même une plus grande variété de périphériques.

Dans cet esprit, les iPhones seront les seuls appareils Apple (à part quelques accessoires) à conserver le connecteur Lightning – du moins pour le moment.

Nouveau design

Étant donné que le nouvel iPad de 10e génération devrait avoir un port USB-C, nous supposons qu’il aura également un nouveau design plus moderne basé sur les derniers modèles d’iPad Air, d’iPad mini et d’iPad Pro. Après tout, l’Apple Pencil de première génération nécessite un port Lightning pour le chargement, tandis que l’Apple Pencil de deuxième génération se fixe magnétiquement sur le côté de l’iPad.

Et, sur la base de certains rendus divulgués plus tôt ce mois-ci, cela semble être vrai. Les images montrent un design assez similaire aux autres modèles d’iPad avec des bords plats. Les schémas impliquent que le nouvel iPad sera légèrement plus fin que l’actuel.

Fait intéressant, la saillie de la caméra arrière (qui sera une première pour l’iPad d’entrée de gamme) a une forme similaire à celle de l’iPhone X et XS plutôt que de ressembler à la caméra de l’iPad Air et de l’iPad mini. Les rendus montrent le module de caméra avec un seul objectif et un microphone arrière alignés verticalement.

Affichage

Malgré un nouveau design, l’iPad de 10e génération peut ne pas avoir de nouvel écran. Basé sur les mêmes rendus divulgués plus tôt ce mois-ci, le nouvel iPad conservera le même écran de forme rectangulaire avec des cadres épais et un bouton Accueil avec Touch ID.

Bien que cela puisse sembler assez étrange, ce ne serait pas une surprise car l’ajout d’un écran Liquid Retina (comme Apple appelle ses derniers écrans qui vont de bout en bout) à cet iPad rendrait le produit plus cher. Cependant, Netcost-security.fr’s des sources ont appris que nous pouvons nous attendre à une légère augmentation de la taille de l’écran de 10,2 à 10,5 pouces.

Prix ​​et disponibilité

Actuellement, Apple vend l’iPad de neuvième génération pour 329 $. Cependant, en raison de l’inflation et compte tenu du fait que plusieurs produits Apple sont devenus plus chers, la société pourrait augmenter les prix de l’iPad d’entrée de gamme pour la première fois.

Quant aux capacités de stockage, elles devraient rester les mêmes que dans la génération actuelle : 64 Go et 256 Go. On ne sait pas si Apple ajoutera de nouvelles couleurs à l’iPad de 10e génération au-delà du gris sidéral et de l’argent.

Apple devrait organiser au moins deux événements spéciaux cet automne : un pour présenter l’iPhone 14 et l’Apple Watch Series 8, et un autre pour présenter de nouveaux Mac et peut-être la prochaine génération d’iPad Pro. Au cours des années précédentes, Apple a présenté de nouvelles versions de l’iPad d’entrée de gamme lors du discours d’ouverture de l’iPhone, mais peut-être que la société choisira de conserver l’annonce de l’iPad de 10e génération pour l’événement Mac et iPad Pro.

Plus récemment, des rumeurs ont suggéré qu’Apple pourrait retarder la sortie d’iPadOS 16 jusqu’en octobre, donc une sortie en octobre pour l’iPad de 10e génération semble tout à fait probable.

