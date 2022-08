Les ventes de processeurs de bureau connaissent la plus forte baisse en 30 ans alors qu’AMD gagne des parts de marché

Vue d’ensemble : un nouveau rapport de recherche montre que les processeurs de bureau n’ont pas échappé aux tendances économiques plus larges telles que l’inflation et la baisse de la demande de produits. Les chiffres du deuxième trimestre de l’industrie technologique sont en baisse partout, et pourtant AMD sort en quelque sorte d’un excellent trimestre, réalisant des gains sur son principal rival Intel.

Mercury Research rapporte (via Tom’s Hardware) que les expéditions de processeurs de bureau du dernier trimestre ont connu leur plus forte baisse d’une année sur l’autre depuis que le groupe a commencé à tenir des registres en 1994. Un chercheur soupçonne qu’il s’agit de la plus forte baisse depuis 1984. Le rapport suggère une réduction des stocks OEM et la baisse de la demande sont les principaux facteurs déterminants.

Alors que l’économie pandémique semble se terminer, cette baisse de la demande s’est manifestée par de mauvais rapports dans divers domaines. Intel a perdu un demi-milliard de dollars au milieu d’une baisse de 22% de ses revenus d’une année sur l’autre. Les revenus de jeu de Nvidia ont chuté d’un tiers. Les expéditions de téléphones ont chuté pour le quatrième trimestre consécutif, les expéditions de Chromebook ont ​​diminué de 50 % d’une année sur l’autre et la croissance des tablettes s’est stabilisée. L’une des seules entreprises qui ont bien fait était AMD.

Plus tôt ce mois-ci, AMD a annoncé une augmentation de 70% de ses revenus d’une année sur l’autre, ce qui l’a brièvement rendu plus précieux qu’Intel. Le rapport de Mercury est également optimiste concernant AMD, montrant que sa part de marché augmente par rapport à celle d’Intel dans de nombreux domaines.

La part d’AMD dans le marché des PC de bureau a augmenté de 2,3 % par rapport au trimestre précédent et de 3,5 % en glissement annuel. Mercury pense qu’AMD a réussi à esquiver les forces qui blessent Intel ici.

Dans les expéditions de processeurs pour ordinateurs portables et mobiles, la baisse de la demande a entraîné des baisses d’une année sur l’autre pour AMD et Intel, mais a moins affecté AMD. Ainsi, AMD a connu un gain trimestriel de 2,3% et un gain annuel de 4,8% de part de marché face à Intel.

Team Red a réalisé des gains similaires dans la part de marché des unités de serveur – 2,3 % d’un trimestre sur l’autre et 4,4 % d’une année sur l’autre – ce qui représente le plus grand gain trimestriel d’AMD en serveurs depuis le début des records de Mercury dans ce segment en 2017.

Des tendances similaires sont apparues dans l’enquête sur le hardware Steam du mois dernier, où la part de CPU d’AMD a augmenté de 2,22% par rapport au mois précédent.

Intel et AMD prévoient de lancer de nouveaux processeurs de bureau cette année. La série Ryzen 7000 d’AMD sera disponible le mois prochain, tandis que les processeurs Intel de 13e génération pourraient être lancés en octobre. AMD a également de nouvelles puces de serveur Epyc prévues pour plus tard cette année, tandis qu’Intel a retardé ses processeurs de serveur Sapphire Rapids, probablement jusqu’en 2023.