Google Ad Blitz lance la campagne RCS « Get the Message » à New York

Mardi, Google a lancé sa campagne RCS « Get The Message » en ligne et poursuivra avec des panneaux d’affichage numériques à New York après Apple.

À partir du 25 août, la campagne de pression apparaîtra sur plus de 500 panneaux d’affichage numériques à Manhattan et Brooklyn. Les exemples que nous avons aujourd’hui montrent les publicités apparaissant sur les kiosques LinkNYC et leurs affichages en mode portrait, qui correspondent à la nature du fil de messagerie des publicités. [Note: We were initially informed that there would also be “static billboards,” but we’re now told NYC is just a digital campaign running until October 6.]

Google s’intéresse à la manière dont les SMs d’Android à iPhone génèrent des images à basse résolution en raison de l’ancienne norme MMS, tout en notant le phénomène de bulle bleue/verte.

La tête verte d’Android apparaît dans le coin inférieur gauche avec un « Help Apple #GetTheMessage » et un lien vers le site Web Android.com. Il existe également un code QR Chrome Dino.

Jusqu’à la mise en ligne de NYC, Google continuera de diffuser des publicités numériques Get The Message sur YouTube, Twitter et TikTok ciblant Apple. Il a également des « influenceurs célèbres » (comme Keke Palmer, Vanessa Hudgens et Madelaine Petsch) sur Instagram et Twitter.

Google souhaite qu’Apple adopte RCS (Rich Communication Services) afin que les utilisateurs d’iPhone et d’Android qui s’envoient des SMs puissent bénéficier de confirmations de lecture, d’indicateurs de saisie, d’envoi de données, de vidéos et d’images haute résolution et de meilleures discussions de groupe.

La messagerie est la façon dont nous restons connectés avec notre famille, permettons à nos amitiés de se sentir suffisamment proches pour se toucher, quelle que soit leur distance, et comment nous faisons avancer les choses. Cependant, les conversations entre les personnes utilisant les plateformes iOS et Android aujourd’hui sont inutilement difficiles et elles nous séparent émotionnellement. Du point de vue de Google, toute plate-forme qui n’est pas conçue pour rassembler les gens ne représente tout simplement pas le niveau de communication transparente et de technologie moderne que les gens méritent et attendent. Cette campagne vise à lancer un appel clair à Apple pour qu’il se joigne enfin à nous pour adopter les dernières normes de messagerie qui offrent la meilleure expérience de messagerie possible pour tous, à la fois sur iOS et Android. — Adrienne Lofton, vice-présidente mondiale du marketing intégré, des plateformes et des écosystèmes

