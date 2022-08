Au moins un analyste pense qu’Intel devrait fermer ou vendre sa division GPU

TL; DR : Intel se trouve actuellement entre le marteau et l’enclume sur le marché des GPU, et un analyste bien connu pense qu’il serait peut-être temps pour le fabricant de puces de réduire ses pertes et de passer à autre chose.

Jon Peddie de Jon Peddie Research a exposé le scénario dans un éditorial récent soulignant la volonté du PDG d’Intel, Pat Gelsinger, d’abandonner les projets qui ne fonctionnent pas. Le fabricant de puces a annoncé son intention de vendre son activité NAND à SK Hynix fin 2020 pour 9 milliards de dollars et n’exploite plus son activité de drones aériens. Le mois dernier, Intel a annoncé qu’il fermerait son activité de mémoire Optane.

Depuis qu’il a rejoint Intel, Gelsinger a supprimé six unités commerciales, ce qui a permis à l’entreprise d’économiser environ 1,5 milliard de dollars en coûts et en pertes.

Les ambitions d’Intel en matière de GPU dédié ont pris un bon départ avec l’embauche surprise de Raja Koduri en tant qu’architecte principal de la division. Intel a décroché d’autres grands noms, dont l’ancien ingénieur de Nvidia, Tom Petersen, mais jusqu’à présent, il y a eu très peu de choses à montrer.

Comme le souligne Peddie, Intel a signalé une perte de 2,1 milliards de dollars depuis le premier trimestre 2021, date à laquelle il a commencé à partager des informations sur son groupe GPU dédié. En fait, la firme de recherche pense qu’Intel a investi plus que cela, le chiffre réel étant peut-être plus proche de 3,5 milliards de dollars.

Les intentions d’Intel en matière de dGPU étaient nobles, mais selon Peddie, les résultats jusqu’à présent dans l’espace grand public « ont été gênants ».

Notre propre Steven Walton a récemment mis la main sur un Intel Arc A380 – l’offre la plus d’entrée de gamme de la société – en provenance de Chine. Comme on pouvait s’y attendre, la carte n’a fait exploser personne et Steven recommande de ne pas acheter de GPU Intel Arc dans son état actuel.

Franchement, ce serait extrêmement décevant si Intel n’avançait pas. La première génération de GPU dédiés d’Intel n’allait jamais être rentable, l’exécution n’allait jamais être parfaite ou même fluide, et il faudrait toujours 3 ou 4 générations avant qu’ils ne commencent à se mettre sur pied. Nous avions supposé qu’Intel le savait et avait prévu un budget pour cela, mais nous verrons bientôt si cela se passe dans un sens ou dans l’autre. –Steven Walton

La plupart pensaient que les premiers GPU d’Intel auraient des problèmes d’optimisation des drivers, et certains d’entre eux se sont probablement concrétisés. Plus récemment, cependant, nous avons entendu dire que la série Arc pourrait souffrir de problèmes matériels fondamentaux qui ne peuvent pas être résolus en ajustant les drivers.

La baisse des prix des cartes graphiques et l’amélioration de la disponibilité d’AMD et de Nvidia ne vont pas non plus aider les efforts d’Intel. Cette tendance ne se poursuivra probablement que tant que les crypto-mineurs continueront de vendre leur équipement au milieu des répressions locales et du refroidissement de la valeur des versions.

Quant à Peddie, il pense qu’Intel devrait « probablement » trouver un partenaire et vendre le groupe, mais pense qu’il a 50-50 chance d’aller dans les deux sens à ce stade.