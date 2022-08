Cette application apporte l’icône de pourcentage de batterie iOS 16 à votre MacBook

La plus grande nouvelle d’Apple de la semaine est peut-être que l’icône de pourcentage de batterie est enfin de retour dans la barre d’état de l’iPhone avec la sortie d’iOS 16 beta 5. Bien que ce changement ait été étonnamment controversé, il existe déjà une application qui peut apporter le même pourcentage de batterie. conception à votre MacBook…

Icône de pourcentage de batterie iOS 16 pour votre Mac

La conception de la nouvelle icône de pourcentage de batterie dans iOS 16 affiche une icône de batterie pleine avec le pourcentage précis à l’intérieur. L’icône de la batterie reste pleine jusqu’à ce que votre iPhone atteigne 20 %, puis elle redescend, il est donc clair que vous êtes à court de batterie.

La conception s’est avérée controversée, certaines personnes affirmant qu’elle est trompeuse, l’icône de la batterie reste pleine jusqu’à ce seuil de 20 %. Cependant, étant donné l’espace limité dans la barre d’état, il s’agit probablement de la seule option, et bien sûr, Apple ne vous oblige pas à activer l’option.

Mais si vous êtes un fan de ce design (et je le suis), le développeur Rony Fadel a mis à jour son application populaire Batteries pour macOS avec une option pour apporter le même design à votre MacBook. Cela fonctionne exactement comme vous vous y attendez et vous permet de voir le pourcentage de votre batterie directement à l’intérieur de l’icône de la batterie.

Cette conception est en fait assez agréable sur macOS. Par défaut, macOS ne vous montre pas le pourcentage de batterie. Au lieu de cela, vous devez cliquer sur l’icône de la batterie ou activer le pourcentage toujours visible dans les Préférences Système. Lorsque vous activez cette option, le pourcentage de batterie est situé à côté de l’icône de la batterie, occupant ainsi plus d’espace dans votre barre de menus. Ce n’est pas un gros problème, mais cela peut être ennuyeux sur un MacBook avec une encoche où l’espace de la barre de menus est limité.

Vous pouvez télécharger l’application Batteries for Mac sur le site Web de Fadel pour 8,99 $. L’application est également disponible via le service d’abonnement Setapp, qui regroupe plus de 200 applications pour un seul abonnement mensuel.

