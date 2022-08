Comment créer un groupe de contacts sur iPhone [3 Easy Méthodes]

Vous souhaitez envoyer fréquemment un message d’invitation à une fête ou un e-mail à plusieurs contacts ? Mais fatigué d’envoyer le même message encore et encore. Ensuite, faire un groupe de contact facilitera les choses. Créer un groupe de contacts est le meilleur moyen d’envoyer un message à de nombreux utilisateurs sur iPhone. Oui, il est possible d’envoyer un message de groupe depuis un iPhone, mais ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît, du moins pour les iPhone iOS 15 ou plus anciens. Si vous êtes un utilisateur d’iPhone et que vous souhaitez créer un groupe de contacts, vous êtes au bon endroit. Dans ce guide, j’ai tout couvert sur la façon de créer un groupe sur iPhone.

Si votre iPhone fonctionne sur iOS 16 ou une version plus récente, vous pouvez facilement créer un groupe sur iPhone sans installer d’application ni vous connecter à iCloud sur un PC. Apple n’autorise pas encore la création de groupes de contacts, mais la fonctionnalité arrive dans iOS 16. Si votre iPhone fonctionne sur une ancienne version d’iOS, voici quelques applications tierces que vous pouvez utiliser pour créer un groupe. Ceux qui ne préfèrent pas installer des applications tierces peuvent utiliser la méthode officielle iCloud pour créer un groupe.

Il existe trois façons simples, examinons d’abord la méthode officielle de l’iPhone qui nécessite que votre iPhone fonctionne sur iOS 16 ou une version plus récente.

Comment créer un groupe de contacts sur iPhone (Méthode officielle – iOS 16)

Apple apporte enfin une fonctionnalité de gestion de groupe indispensable à l’iPhone avec iOS 16. J’ai trouvé cette fonctionnalité en testant la version bêta d’iOS 16 sur mon iPhone 12 et cela fonctionne de la même manière que les contacts sur iCloud. Voici comment créer un groupe sur votre iPhone.

Ouvrez l’application Téléphone sur votre iPhone. Appuyez maintenant sur Contacts. Ensuite, appuyez sur l’option Listes dans le coin supérieur gauche.

Ici, vous pourrez voir tous les groupes sur votre iCloud. Appuyez sur le bouton Ajouter une liste dans le coin supérieur droit.

Donnez un nom à votre groupe.

C’est ça.

Noter: Ces groupes ne sont pas compatibles avec l’application iMessage ou Messages sur iPhone. Vous pouvez envoyer un e-mail au groupe.

Ajouter des contacts au groupe sur iPhone

Avec la page Listes ouverte dans l’application Contacts sur iPhone. Appuyez sur le nom du groupe. Appuyez maintenant sur l’option Ajouter des contacts ou sur l’icône + dans le coin supérieur droit.

Sélectionnez les contacts que vous souhaitez ajouter au groupe.

Appuyez ensuite sur Terminé.

Supprimer des contacts du groupe sur iPhone

Ouvrez le groupe de contacts. Faites maintenant glisser le contact depuis le côté droit. Vous verrez l’option de suppression, appuyez dessus.

Vous pouvez également appuyer longuement sur un contact pour le supprimer d’un groupe. C’est ça.

Envoyer un e-mail aux membres du groupe de contacts

Avec l’écran Groupe ouvert sur iPhone. Appuyez sur l’icône Courrier en haut à droite. Il ouvrira automatiquement l’application Mail sur votre iPhone avec un nouveau brouillon.

Tapez le message. C’est ça.

C’est l’un des moyens les plus simples de créer un groupe sur iPhone pour les utilisateurs exécutant iOS 16 ou des versions plus récentes. Si votre iPhone ne prend pas en charge iOS 16, vous pouvez télécharger une application tierce, voici les étapes.

Comment créer un groupe de contacts sur iPhone à l’aide d’applications

Il existe de nombreuses applications disponibles sur l’App Store qui vous permettent de créer un groupe directement depuis votre iPhone. Si vous n’avez pas accès à votre ordinateur, vous pouvez utiliser les applications répertoriées ci-dessous et créer un groupe de contact.

Dans cet article, je couvre les étapes de création d’un groupe sur les deux applications populaires – Groupes et Groupes de contacts. Plongeons dans les étapes.

Créer un groupe sur iPhone à l’aide de l’application Contact Groups

Tout d’abord, téléchargez le Application Groupes de contacts sur votre iPhone. Ouvrez l’application, puis accordez l’accès aux contacts. Appuyez maintenant sur l’icône + dans le coin supérieur droit.

Tapez un nom pour votre groupe. Appuyez maintenant sur le bouton Ajouter des contacts pour ajouter des contacts à votre groupe.

Sélectionnez les contacts que vous souhaitez ajouter au groupe. Appuyez sur Enregistrer.

Sélectionnez le groupe pour afficher les détails du groupe, envoyer un SMs/e-mail ou partager le groupe.

C’est ça.

Créer un groupe sur iPhone à l’aide de l’application Groupes

Tout d’abord, installez le Application Groupes sur votre iPhone. Ouvrez l’application, puis accordez l’accès aux contacts. Une fois cela fait, une fenêtre contextuelle s’ouvrira pour les abonnements à la newsletter que vous pouvez ignorer. Revenez maintenant à l’écran Tous les contacts. Sélectionnez les contacts que vous souhaitez ajouter à votre groupe.

Appuyez ensuite sur Choisir une action, puis sur l’option Ajouter au groupe.

Sur l’écran suivant, appuyez sur Copier le contact.

Donnez un nom à votre groupe, puis appuyez sur terminé.

Sélectionnez maintenant les contacts, puis appuyez sur Choisir une action pour envoyer un SMs, un e-mail, un rappel et d’autres options.

C’est ça.

Si vous souhaitez créer un groupe sur votre iPhone, vous pouvez suivre l’une des méthodes répertoriées ci-dessus. Cependant, si vous ne souhaitez pas installer une application tierce sur votre appareil, vous pouvez suivre la méthode iCloud.

Comment créer un groupe de contacts sur iPhone à l’aide d’iCloud

iCloud est la seule méthode officielle de gestion sportive des groupes de contacts. Oui, que vous possédiez un iPhone ou un iPad, vous pouvez facilement gérer les contacts sur iCloud, il vous suffit d’aller sur iCloud.com, puis de suivre les étapes ci-dessous.

Ouvrez le navigateur Web sur votre PC, puis accédez à iCloud.com Connectez-vous maintenant avec votre identifiant Apple. Appuyez sur Contacts.

Sur l’écran suivant, appuyez sur l’icône + dans le coin inférieur gauche.

Ensuite, appuyez sur l’option Nouveau groupe et donnez un nom à votre groupe.

Donnez maintenant un nom au groupe.

C’est ça.

Maintenant, votre groupe de contacts est prêt, mais il est encore vide, vous pouvez ajouter tous les contacts que vous souhaitez au groupe. Voici comment vous pouvez ajouter des contacts au groupe sur iCloud.

Ajouter des contacts au groupe sur iCloud

Avec l’onglet Contacts ouvert sur iCloud. Accédez à la section Tous les contacts. Choisissez les contacts que vous souhaitez ajouter au groupe, vous pouvez appuyer sur la touche Contrôle sous Windows ou sur la touche Commande sur Mac pour sélectionner plusieurs contacts. Ensuite, faites glisser les contacts sélectionnés et déposez-les dans le groupe.

C’est ça.

Si vous souhaitez supprimer un contact du groupe, vous pouvez le faire facilement dans l’application Contacts sur iPhone ainsi que sur le site Web iCloud.

Supprimer des contacts du groupe sur iCloud

Sélectionnez le groupe sur iCloud. Choisissez maintenant le contact que vous souhaitez supprimer du groupe. Ensuite, cliquez sur l’icône d’engrenage dans le coin inférieur gauche. Ensuite, cliquez sur Supprimer.

C’est ça.

Ces méthodes simples vous aident à gérer les groupes de contacts sur iCloud. Désormais, si vous souhaitez envoyer un e-mail au groupe, vous pouvez ouvrir le groupe sur votre iPhone, puis envoyer un e-mail. Ou vous pouvez simplement ouvrir l’application Mail sur votre iPhone, puis dans la section « À », sélectionnez le groupe, et c’est tout.

Si vous avez encore des questions sur la création ou la gestion d’un groupe de contacts sur iPhone, laissez un commentaire dans la zone de commentaire. Aussi, partagez cet article avec vos amis.

