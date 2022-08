Motorola dévoile enfin le clapet Razr rafraîchi, mais en obtenir un pourrait être un défi

Conclusion : Motorola devait annoncer une version actualisée de son smartphone pliant Razr lors d’un événement de lancement la semaine dernière. À la 11e heure, cependant, Motorola a mis l’événement en conserve sans aucune explication. Maintenant plus d’une semaine plus tard, le fabricant de smartphones a enfin dévoilé l’iconique clapet et certains seront sans doute déçus par son manque de disponibilité.

Allons-y et éliminons les mauvaises nouvelles dès le départ. Motorola ne lance le Razr 2022 qu’en Chine, du moins pour le moment. Avec un peu de chance, ils reconsidéreront et l’apporteront à plus de marchés, mais nous devrons attendre et voir comment cela se passera.

Le nouveau Razr comprend un panneau P-OLED FHD + pliable de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une prise en charge de HDR10 + ainsi qu’un écran de couverture P-OLED de 2,7 pouces qui peut être utilisé comme viseur pour les caméras arrière ou pour vérifier les messages et alertes. L’écran extérieur est accompagné de deux caméras – une caméra ultra-large de 13 mégapixels et un jeu de tir compatible OIS de 50 mégapixels. Une caméra perforée sur l’écran principal repose sur un capteur de 32 mégapixels.

Sous le capot proverbial se trouve un SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 qui peut être couplé avec jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage UFS 3.1. Il sera livré sous Android 12 avec l’interface utilisateur de Motorola sur le dessus et contient une batterie de 3 500 mAh avec prise en charge d’un chargeur rapide de 33 W. Les autres équipements incluent le prise en charge double SIM, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC et un port USB-C.

Le Motorola Razr 2022 devrait être lancé en Chine le 15 août. Le prix commence à 5999 Yuan (environ 890 $) pour un modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage intégré et évolue jusqu’à 7299 (1 082 $) pour la déclinaison 12 Go / 512 Go.

Si vous êtes à la recherche d’une coque pliable et que vous ne voulez pas attendre pour voir si Motorola apporte le Razr 2022 sur d’autres marchés, il existe d’autres options à considérer. Le nouveau Galaxy Z Flip 4 de Samsung a été annoncé hier et sera mis en vente le 26 août à partir de 999 $. Le Razr 5G de 2020 est également toujours disponible au détail, mais son hardware de milieu de gamme et son appareil photo médiocre le rendent quelque peu difficile à recommander à ce stade.