Le PDG de Telegram se plaint du « processus de révision obscur » de l’App Store après le blocage de la mise à jour

Une autre histoire controversée sur le processus de révision de l’App Store d’Apple vient du PDG de Telegram, Pavel Durov. Il dit que sa prochaine mise à jour d’application est bloquée avec l’équipe de révision d’Apple pendant deux semaines sans explication ni aucun retour de sa part.

Sur sa chaîne Telegram, le PDG de la société explique à quel point il trouve « décourageant » que « nous ne soyons souvent pas en mesure de distribuer les nouvelles versions de Telegram en raison de l’obscur » processus de révision « imposé à toutes les applications mobiles par les monopoles technologiques ».

Il écrit:

Par exemple, notre prochaine mise à jour – qui est sur le point de révolutionner la façon dont les gens s’expriment dans la messagerie – est restée bloquée dans la « révision » d’Apple pendant deux semaines, sans explication ni commentaire fourni par Apple.

La plainte de Durov est similaire à ce à quoi d’autres petits développeurs ont déjà été confrontés. Parfois, sans raison, Apple prend beaucoup plus de temps que prévu pour approuver une application ou prétend qu’elle enfreint une politique de l’App Store, ce qu’elle ne fait pas. Le PDG de Telegram poursuit le message :

Si Telegram, l’une des 10 applications les plus populaires au monde, reçoit ce traitement, on ne peut qu’imaginer les difficultés rencontrées par les petits développeurs d’applications. Ce n’est pas seulement démoralisant : cela cause des pertes financières directes à des centaines de milliers d’applications mobiles dans le monde.

Durov va plus loin et parle de la taxe de 30% qu’Apple et Google prélèvent sur les développeurs d’applications, « qui, selon eux, est censée payer les ressources nécessaires pour examiner les applications ».

Les plaintes concernant le processus d’test de l’App Store et ses politiques ne sont pas nouvelles. Epic Games a poursuivi Apple pour des raisons antitrust et certains gouvernements du monde entier ont fait de même. Alors qu’Apple change lentement certaines choses concernant ses pratiques sur l’App Store, la société continue d’insister sur l’importance d’un magasin centralisé en disant que c’est un endroit auquel les gens peuvent faire confiance, malgré de nombreuses histoires d’applications frauduleuses faisant l’objet d’un processus d’test ou même d’Apple faisant la promotion d’applications sommaires.

Netcost-security.fr fera rapport une fois la mise à jour de Telegram publiée ou si Apple fait une déclaration à propos de cette affaire.

