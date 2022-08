Les meilleures balances intelligentes que vous pouvez acheter en août 2022

L’opération bikini est déjà un peu loin. Cependant, le suivi de notre poids, de notre posture et d’autres aspects peut être essentiel à la détection précoce de certaines maladies. Les balances intelligentes ont une multitude de fonctions et nous permettent de garder un historique assez complet de notre évolution dans le temps. Si vous envisagez d’acquérir une bonne unité, voici les meilleurs modèles vendus ici en France :

Indice de balance intelligente Garmin S2

C’est l’une des balances intelligentes les plus chères actuellement sur le marché, mais aussi le modèle le plus précis avec la meilleure qualité de fabrication.

La balance Garmin Smart Scale Index S2 s’intègre parfaitement aux applications horlogères de la marque, et conserve un historique très complet de l’évolution du poids de l’utilisateur. Non seulement il vous dira si vous avez pris ou perdu du poids, mais vous pouvez également utiliser l’application pour entrer votre régime alimentaire quotidien et faire de l’exercice pour un contrôle total sur votre poids.

Withings Body+

Pour beaucoup, la meilleure balance intelligente qui existe actuellement. Il y a pas mal de points où cet appareil se démarque. Tout d’abord, sa conception se veut extrêmement facile à utiliser. Les données générées par la balance Withings Body+ sont présentées de manière très simple dans son application, ainsi le suivi de votre santé ne sera pas un problème.

De plus, il dispose de nombreux modes différents pour bien s’adapter à chaque utilisateur de la maison. Jusqu’à 8 profils différents peuvent être enregistrés, et il a des fonctionnalités pour les femmes enceintes, les bébés et même le suivi des athlètes. La balance reconnaît automatiquement la personne qui marche dessus et il existe environ 100 applications qui prennent en charge l’intégration des données générées par cet appareil.

Body Cardio de Withings

Si vous pensiez que le modèle dont nous venons de parler était difficile à battre, Withings elle-même a une gamme encore plus complète dans son catalogue. Il s’agit du modèle Body Cardio. Contrairement au précédent, il est également capable de mesurer la fréquence cardiaque et de faire un rapport sur la santé cardiovasculaire. Il est également capable de détecter si nous avons une bonne posture et de mesurer les pourcentages d’eau et de graisse corporelle. Ces extras ne valent peut-être pas la peine de payer 50% de plus pour le produit, mais si vous voulez le produit le plus complet du marché, ne cherchez pas plus loin.

Aluminium Amazfit – Balance intelligente

Avec un design très élégant et un prix qui n’est pas déraisonnable, la proposition de cette célèbre marque chinoise est une autre à prendre en compte. S’intègre à l’application Zepp. Il dispose de 16 paramètres différents, allant du poids au calcul de notre niveau de graisse, de muscle et d’hydratation, parmi de nombreuses autres fonctionnalités.

Cette balance Amazfit peut également être aidée par les bracelets d’activité de la marque. En fait, il existe une offre avec laquelle nous pouvons obtenir l’Amazfit Band 5 pour quelques euros de plus.

