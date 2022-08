Samsung abandonne la montre Classic pour la version Pro robuste avant l’Apple Watch Series 8 Pro

Lors de son événement Unpacked, Samsung a présenté les nouvelles Galaxy Watch5 et Galaxy Watch5 Pro. Ces nouvelles montres intelligentes seront certainement une rude concurrence pour la prochaine Apple Watch Series 8. Mais, en plus de cela, elles montrent également quelles innovations Apple apportera probablement avec la Series 8 et la rumeur Apple Watch Pro.

La nouvelle Galaxy Watch5 n’apporte pas beaucoup d’innovation par rapport à son prédécesseur – ce qui ressemble à peu près à ce à quoi nous nous attendons lorsque l’Apple Watch Series 8 est comparée à l’Apple Watch Series 7 et Series 6. Cela dit, Samsung a toujours pu apporter un capteur de température, qui sera également une fonction que les utilisateurs attendent d’Apple pour introduire dans quelques semaines. De plus, il y a un écran Sapphire plus résistant et une plus grande autonomie de la batterie – deux bons ajouts.

Mais le plus intéressant est le nouveau Galaxy Watch5 Pro, une smartwatch robuste qui peut avoir des caractéristiques similaires à la rumeur Apple Watch Series 8 Pro.

Netcost-security.fr signalé sur cette smartwatch:

Alors que les modèles réguliers sont similaires à ce que nous avons vu auparavant, la Galaxy Watch 5 Pro est un monstre par rapport à un châssis en titane de 45 mm et à plus de 10 mm d’épaisseur, ce n’est pas le portable le plus léger. L’utilisation de matériaux plus résistants est certainement un moyen d’ajouter de la masse, mais une résistance accrue du châssis est certainement la bienvenue. Vous pouvez voir certaines des influences de Garmin et Suunto, entre autres, mais avec la Galaxy Watch, la saveur est conservée. Il est clairement destiné aux personnes les plus actives avec des fonctions GPS améliorées pour la course sur sentier, le cyclisme et la randonnée en conjonction avec la vaste gamme de modes de suivi de la condition physique que vous attendez. À toutes fins utiles, cela ressemble à la renaissance de Galaxy Watch Active en tout sauf en nom.

Si vous comparez les rumeurs récentes sur l’Apple Watch Series 8 Pro, Bloomberg s’attend à ce qu’il ait une « évolution de la forme rectangulaire actuelle » en termes de design. Ce modèle devait comporter une « formulation de titane plus durable » dans le cadre des efforts d’Apple pour le rendre aussi robuste que possible.

Parallèlement à cela, il devrait avoir une durée de vie de la batterie plus longue, des mesures de la température corporelle et pourrait également offrir des fonctionnalités exclusives pour le suivi de la condition physique et de la santé. Par exemple, watchOS 9 tease déjà le support multisport, qui pourrait être une fonction clé pour ce futur produit.

La seule différence entre la Watch 5 Pro récemment annoncée par Samsung et la rumeur Apple Watch Series 8 Pro est le prix. Les rumeurs indiquent que la Watch Pro pourrait coûter environ 1 000 $ alors que Samsung facture jusqu’à 499 $.

Que pensez-vous de cette nouvelle smartwatch Samsung ? Qu’en est-il des rumeurs sur l’Apple Watch Series 8 Pro ? Partagez vos pensées avec nous sur nos réseaux sociaux.

