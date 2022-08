Lionsgate a retiré plus de 30 bombes F du film ‘Fall’ en utilisant la technologie deepfake

Dans le contexte : malgré une mauvaise réputation, la technologie deepfake a des utilisations légitimes à Hollywood. L’utilisation de l’apprentissage automatique pour synchroniser les lèvres des acteurs avec des bandes sonores alternatives – des langues étrangères, par exemple – peut rendre un film moins distrayant pour le public. Lionsgate l’a récemment utilisé pour supprimer les mots F d’un film afin d’améliorer sa cote MPAA.

Le prochain film « Fall » du réalisateur Scott Mann s’est retrouvé dans un pétrin lorsque la Motion Picture Association of America (MPAA) l’a classé R pour le public américain. De toute évidence, la MPAA s’est offusquée de toutes les bombes F. C’était malheureux car ils voulaient un PG-13 pour le garder ouvert à un public plus large.

« Quand nous tournions le film, nous ne savions pas si nous étions R ou si nous étions PG-13, alors j’ai dit le mot F tellement de fois », a déclaré la co-vedette Virginia Gardner à Variety. « Je pense [director Scott Mann] voulait me tuer en poste alors que nous essayions d’obtenir une note PG-13. »

La note restreinte était une mauvaise nouvelle car le faible budget de 3 millions de dollars ne permettait pas de refaire des scènes.

« Pour un film comme celui-ci, nous ne pouvons pas le refaire. Nous ne sommes pas un grand mât de tente… nous n’avons pas les ressources, nous n’avons pas le temps, plus que toute autre chose », a déclaré Mann. « Ce qui a vraiment sauvé ce film et l’a amené à un public plus large, c’est la technologie. »

Par chance, en plus de réaliser le film, Mann est le fondateur et co-PDG de Flawless AI. Flawless utilise les réseaux de neurones et l’apprentissage automatique pour copier des films de manière transparente, généralement pour les exprimer dans d’autres langues. L’IA peut synchroniser les lèvres des acteurs sur une autre piste audio.

Flawless vend ses services à l’industrie cinématographique, mais avec Mann à la tête de Fall, les producteurs de Lionsgate ont certainement obtenu une remise importante. Mann note que le doublage de post-production n’a pris que deux semaines. Les résultats restent à voir, mais à en juger par le showreel de la société ci-dessus, le public ne devrait même pas remarquer que les « fricks » de Gardner étaient en fait des « f * cks ».

La technologie Deepfake a été un sujet quelque peu controversé. Les opposants craignent que de mauvais acteurs puissent l’utiliser pour faire de la propagande montrant des élus de confiance faisant des déclarations qui ne se sont jamais vraiment produites. Il a également déjà été utilisé pour créer des scènes de sexe en fusionnant (presque) de manière transparente les visages des célébrités sur les corps des actrices porno. Au moins Flawless AI a trouvé un objectif légitime et pratique pour la technologie.

Fall parle de deux femmes qui grimpent au sommet d’une tour radio au milieu de nulle part et se retrouvent coincées sans aucun moyen facile de descendre. Il met en vedette Virginia Gardner (American Horror Stories), Grace Fulton (Shazam !) et Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead). Il premières ce week-end à partir de vendredi.